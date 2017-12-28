多吃绿叶蔬菜或可延缓认知衰退

一项发表在美国《神经学》周刊上的研究报告称，多吃绿叶蔬菜可能有助延缓认知衰退，甚至可能让老年人的大脑年轻十多岁。

这一研究报告追踪了960名平均年龄为81岁的老人，追踪时间平均为五年。所有接受调查的人都没有患痴呆症，接受调查者完成了关于他们多长时间吃一次菠菜、羽衣甘蓝和生菜等食物的问卷调查，并且每年接受一次思维和记忆测试。吃绿叶蔬菜最多的人平均每天吃1.3份，那些吃得最少的人每天仅吃0.1份。研究人员发现，即使将吸烟、高血压、肥胖、教育程度以及脑力劳动和身体锻炼等因素考虑在内。就认知水平衰退率而言，绿叶蔬菜摄入量最多的老人大脑比摄入量最少者的年轻十多岁。

尽管这一研究仅基于问卷调查，缺少因果关系的证明，但研究人员称，它还是提供了进一步的证据，表明健康饮食和健康变老之间存在关联。研究报告的作者、芝加哥拉什大学医学中心的玛莎·克莱尔·莫里斯说：“向饮食中加入绿叶蔬菜是促进大脑健康的简单办法。”

伦敦阿尔茨海默病协会的研究负责人詹姆斯·皮克特指出：“研究人员没有直接对痴呆症进行研究，所以不能确定绿叶蔬菜是否会推迟或防止这一疾病的发作。”他还说：“不过，老年人每天吃一两份富含维生素K的食物，其在记忆测试中的表现要比那些不吃的人好。吃必需营养物、定期运动、不吸烟等，有助于降低患痴呆症的风险。”（据食品伙伴网）