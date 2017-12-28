冬天嘴唇易干裂？当心越舔越严重、润唇膏越抹越干

有些人每到秋冬嘴唇就容易脱皮，还有些人唇边甚至会有干裂、红肿的症状。为了缓解这些症状带来的不适感，很多人会用舌头舔这些部位，但往往是越舔症状越严重。那么，这其中的原因是什么？正确的护唇方法又有哪些呢？

唇部为什么会脱皮？

安徽中医药大学方正中主任医师在接受记者采访时介绍，嘴唇脱皮通常由外部原因和内部原因导致：外部原因包括天气干燥、缺少水分、习惯性用手撕嘴唇的皮屑、用舌头舔嘴唇等；内部原因可能是缺少维生素。

为什么唇部越舔越干？

由于外界空气干燥，唾液带来的水分不仅会很快蒸发，还会带走唇部本来就很少的水分，加上唾液中含有淀粉酶，会造成越舔越干，甚至出现干裂、出血，引起感染，最终导致唇周围皮炎。

如何正确护唇？

首先，改掉舔唇这一不良习惯，并让唇部尽量避免风吹日晒；其次，适时滋润唇部，如抹唇膏。此外，适量摄取维生素和水分，养成多吃蔬菜多喝水的好习惯。

润唇膏一天涂几次才最好？

嘴唇干裂，有些人开始频繁使用润唇膏，但润唇膏也会吸收嘴唇本身的水分，涂太多还会影响皮肤的自我调节，时间久了，可能会越涂越干。

一般而言，嘴唇干裂主要有三方面原因：一是气候或环境原因引起;二是有些女性使用劣质的润唇膏、口红会出现接触性唇炎，同时与其自身体质易过敏也有关系;三是营养缺乏。例如，缺乏维生素B2或胃肠道消化吸收功能不良，引起慢性唇炎。

对于外在原因引起的嘴唇干裂，润唇膏能起到一定的缓解作用，但要注意一天使用2~3次即可，过度使用可能导致嘴唇对唇膏的依赖，调节能力降低。对于身体原因引起的干裂可用食疗。嘴唇干燥多是自身体内缺乏B族维生素，在饮食中多增加一些牛奶、绿叶蔬菜、鱼、蛋等补充一下。

如果发现 使用润唇膏有时只是“治标不治本”。那么嘴唇出现干裂、脱皮等症状时很有可能是身体内部出现了问题，体内缺少维生素B2是出现口角炎的常见诱因之一，消化系统代谢异常也会引起嘴唇干燥、开裂、脱屑。

因此，日常生活中可多吃些含有维生素B2的蔬果，例如橘子、胡萝卜等黄颜色的蔬果。还有山楂、萝卜等促进肠胃消化的食物。

此外要注意，由于芒果、甘蔗这一类水果容易引起口唇的接触过敏性皮炎，所以将其切成小块直接送入口中食用，可避免给嘴唇带来不必要的损害。（人民健康网综合人民网-科普中国、健康时报）