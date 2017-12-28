补充钙剂不能降低社区老人骨折风险

北京时间12月27日零时，《美国医学会杂志》（JAMA）以原创性论著和网站主页封面论文的形式发表了天津医院足踝外科赵嘉国和曾宪铁领衔的科研团队论文。通过对5万余人的大数据进行分析，得出与以往研究完全相反的结论——钙剂/维生素D补充并不能降低社区老年人骨质疏松骨折的发生。

骨质疏松和相关脆性骨折是国际重大公共卫生问题。美国有20%~30%的髋部骨折患者将在骨折后的1年内死亡。国内外多个学会指南均建议绝经后女性和老年男性补充钙剂/维生素D，以增加骨密度，降低骨质疏松骨折的发生。全世界范围内的中老年人群中补充额外的钙剂/维生素D非常普遍。

既往多项针对钙剂/维生素D的研究普遍存在一些方法学缺陷。如未区别不同居住地的老年人群，既往阳性结果更多来自养老院人群的营养补充效果，而社区老人在身体状况、饮食、户外活动日照时间、运动等方面都更有优势。

赵嘉国和曾宪铁科研团队剔除了影响结果的混杂因素，对全球范围内来自欧美、澳大利亚、新西兰、中国等多国的33篇文献进行分析，研究对象分为单一补充维生素D或补充钙剂、两者联合补充3个实验组，对照组为安慰剂或无治疗组。结果发现，无论是补充钙剂、维生素D，还是钙剂/维生素D联合补充均不能降低50岁以上居住在社区的中老年人骨折的发生率，甚至大剂量补充维生素D还增加了骨折发生的风险。因此不建议这些人群常规补充额外的钙剂/维生素D，可以通过合理饮食，如多摄入含钙量高的奶制品、豆制品、蔬菜，每天保证20分钟以上的晒太阳，适量运动等方式来预防骨质疏松。（记者谭嘉）