“网红灯泡糖”或致身体损伤

近日，一款糖果在网上陡然蹿红，它按照1：1的比例制成灯泡的形状，被不少人推崇为“吃得进去，拿不出来”的“神奇糖果”。出于好奇心，不少网友尝试后表示，一旦放进嘴里，的确很难在短时间内把糖拿出来，只能含化，而这个时间有时长达数小时。对此，北京青年报记者从医学专家处获悉，这样的灯泡型糖果很容易造成吞咽困难、关节损伤甚至窒息等后果。

现象

吞“网红灯泡糖” 45分钟才吐出来

12月26日，翟先生（化名）在微博上发布了他吞入“网红灯泡糖”的整个过程。

翟先生说，出于好奇，他花29元钱在购物网站上购买了这个1:1比例的“灯泡糖”，“我的嘴勉强刚好塞进去，然后就含着吧，因为根本拔不出来的，咬都咬不碎。我看了下时间，含了45分钟左右，其间得不停地吸口水加快糖的表面融化，然后使劲拉出来。塞进去的那一瞬间，任何企图拔出来的办法都是徒劳，出生到现在第一次体验到了什么叫绝望。”

而在评论区，很多人对翟先生的经历表示关切，询问他当时的感受，以及之后是否受伤，对此，翟先生表示，自己把糖拿出来以后“整个嘴都是酸的”，表示“非常后怕”。

“口水可能会流到气管里导致窒息，小朋友们千万不要尝试。”有网友在翟先生的微博下提醒道。

探访

网购平台成热销渠道 北京买家不少

据了解，目前这种“网红灯泡糖”的主要销售渠道是通过网络购物平台。北青报记者调查发现，最多的卖家月销售量为3000多份。查询销售记录获悉，这些买家中，很多来自北京地区。

“我们公司每到年末，都会让员工购买一些小礼品相互赠送，我当时在网上看到这个‘灯泡糖’，觉得挺有意思的，就买了十几个送给同事。”在东四一家体育公司上班的张女士说，“收到货以后，感觉这个糖造型很有趣，我们一个男同事直接就拿过来整颗含到了嘴里，但是拿出来的时候就费劲了，用了10多分钟，他难受得眼泪都快出来了，当时我们同事都在笑，但是事后想想觉得还是挺危险的。”

张女士告诉北青报记者，她发现这种糖的外包装上没有标明成分、生产厂家、生产日期等信息，只是卖家在购物网站的销售页面，简单说明了这种“灯泡糖”的成分、口味等。而在产品外包装的“食用方法”一栏上，明确标有“整只灯泡塞入嘴中”的字样。

北青报记者从“灯泡糖”的网售页面上看到，这种糖的直径为6厘米，长度为10厘米，重量为200克，糖果的下面连接着一根比较细的木棍，“这个大小刚好是能够放进嘴里，却不好拿出来的，而且下面的木棍很细，比较容易折断。”张女士说。

观点

吞“灯泡糖”或会造成严重损伤

一位北京的“灯泡糖”卖家告诉北青报记者，如果有买家咨询，他们一般会提醒对方，尽量不要整个吞食“灯泡糖”，“但是如果买家不问，我们一般也不会说”。不过也有部分卖家在销售页面上标明了“灯泡糖”的正确和错误吃法，其中整个吞掉“灯泡糖”，就被标注为错误吃法。而在买家评论中，有网友表示，自己的朋友把“灯泡糖”吞入嘴里后，一直等了4个小时才取出来。

首都儿科研究所的侯医生告诉北青报记者，人在使劲张嘴的时候，舌头会向后部抵，整个口腔也会向后收缩，放进去的灯泡会撑大口腔，压迫舌头，颞下颌关节也会随之往前滑，而当嘴里有了灯泡以后，就会阻碍颞下颌关节前滑，使张开度受限，张嘴的动作也无法做到最大。所以，把灯泡完整放进口中对一般成人而言是没问题的，但是想要完整地取出来难度很大。

“灯泡如果占满口腔，会造成通气道阻塞，影响吞咽、正常呼吸，甚至还有窒息危险，而且，即使等到糖果正常融化，长时间保持一个动作，也会给关节带来损伤。”侯医生说。（付垚）