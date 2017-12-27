戒烟后吃点西红柿苹果更给力

一项最新研究发现，戒烟之后如果在日常多吃新鲜的西红柿以及苹果等水果，能帮助修复肺部功能。英国帝国理工学院、美国约翰斯·霍普金斯-布隆伯格公共卫生学院等机构研究人员在新一期《欧洲呼吸学杂志》上发表了这一研究论文。

在为期10年的跟踪调查中，研究人员对来自德国、挪威和英国的650多名成年人进行了肺功能测试对比及饮食问卷调查。结果发现，剔除其他因素，成年人戒烟后，如果饮食中富含西红柿和水果(尤其是苹果)，肺功能下降的速度更慢。

具体来看，与每天平均吃不到一个西红柿或不足一份水果的人相比，每天平均吃两个以上西红柿或者3份以上新鲜水果的人，肺功能下降得更慢。研究人员认为，这类食物中的某些成分可能有助于修复肺部因吸烟而造成的损伤。他们强调，西红柿或水果的食用方式很重要，只有新鲜的西红柿和水果才有对肺的保护功效。如果是从菜肴或加工食品中摄入，则没有观察到这种效果。

戒烟后猛胖正常吗？是否会引发疾病？据哈市第一医院戒烟门诊数据显示，约有八成人戒烟后会发胖，主任赵庆东称，这种胖不损害身体，是消化机能恢复更健康的象征。“饥饿感几乎是所有戒烟者都会遇到的戒断反应，这也是身体吸收食物能力改善的标志，胃口大开进食，是身体越来越健康的象征。”赵庆东解释，烟碱、尼古丁本身具有抑制大脑饥饿中枢的作用，戒烟后大脑饥饿中枢“复苏”，同时味蕾更敏感，食欲增强是发胖的主因。

戒烟后能吃是对健康有益的，不过，体重增加是有标准的，一旦过量无节制进食导致体重超标，则会给健康带来危害。以身体发胖为例，关键在于控制饮食，要少摄入高热量食品，控制吃零食，循序渐进调节身体各器官的机能。

此外，早起锻炼可以增强肺活量，吸收新鲜空气，排除积留在肺部的烟垢物，恢复心肺健康。早晨锻炼还会增强大脑供氧量，有助于人体免疫系统活跃，分离残留在大脑脑啡肽中的外源性致瘾物。同时，戒烟过程中还应与医生多交流，如果出现不适症状最好到医院检查，以保证戒烟过程中身体健康。