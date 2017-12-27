天气干冷，助阳散寒，来碗滋补萝卜羊肉汤

在干冷的冬日里，性价比高的进补靓汤莫过于羊肉汤了。广东省人民医院中医科副主任医师林举择为你介绍一款以羊肉为主要原材料，可根据自己家人的身体体质特点而灵活设计的滋补萝卜羊肉汤。

羊肉性温，味甘，中医说它是助元阳、补精肉、疗肺虚、益劳损之妙品，能温补身体。同时由于羊肉含的钙质、铁质高于猪肉、牛肉，所以吃羊肉对肺病、气管炎、哮喘、贫血、产后气血两虚及一切虚寒症最为有益。冬日里，冷空气易侵袭人体的呼吸道，多吃羊肉可防治呼吸道疾病的发生。

羊肉汤的经典搭配就是白萝卜了，白萝卜一来可以消羊肉的滞；二来可以制羊肉的燥。白萝卜又叫莱菔、寿星头等，其实白萝卜生吃和熟食的性味、功效是不同的。中医认为，白萝卜生吃味辛甘、性凉；熟食则味甘、性平。关于生熟不同效用，通俗来讲，白萝卜熟食主要有和胃消食、下气化痰、通利大小便的功效，而生吃白萝卜则可以清热化痰、解渴生津、止咳止血、清热利尿等功效。此外，白萝卜外用还可治疗疮疡肿毒、损伤淤肿、烫伤及冻疮等。

在白萝卜和羊肉这两味食材的基础上，你可以根据家人的身体体质特点而灵活设计一款滋补萝卜羊肉汤。例如，搭配上黄芪、当归、红枣、龙眼肉则可以温补气血；加入干姜、肉桂、八角则可以温阳补肾；如果怕“上火”，不想太温燥的话，还可以搭配芡实、鲜淮山一起健脾养肺、益精固肾。气虚体质明显者，则可以在白萝卜羊肉汤中重点加入黄芪、党参、五指毛桃根补气培元……

【材料】干姜10克，肉桂6克，八角15克，红枣6颗，白萝卜600克，羊肉600克，生姜3片。

【制作】药材稍冲洗干净，白萝卜削皮后切大块；羊肉洗净，切块，置有姜酒的沸水中汆水片刻，捞起后冲洗干净；红枣去核。所有材料一起下瓦煲内，加入清水2500毫升左右（约10碗水分量），武火滚沸后改文火煲约2小时，进饮时下盐便可。这是4-5人分量。

【功效】助阳散寒，温中补肾（记者 陈映平）