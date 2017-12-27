常搓耳轮，祛风邪少感冒

随着冬日来临，走在街上，寒风掠过耳畔，大家会不由自主地伸出双手，呵气，搓热双耳，方觉周身温暖。别小看揉耳朵这个动作，防病、保健、强体质，样样都不差。那么，怎样揉耳朵才科学正确呢？广州中医药大学第一附属医院康复中心副主任林国华教授为你细细解读揉耳朵的奥妙。

耳朵像个倒置婴孩，与全身血脉相通

林国华介绍，耳朵是一个凹凸不平、结构分明的器官，我们常搓的“小扇子”叫做“耳郭”，耳郭前面的凹面叫做“耳前”，后面的凸面叫做“耳背”，耳郭边缘的一圈叫做“耳轮”。

20世纪50年代，一位名叫P.Nogier的法国外科医师开始系统研究人体部位在耳郭上的对应点，耳穴也由此而生。他发现了“倒置婴儿”的耳穴分布规律，并将人体部位在耳郭上的对应点一一标注出来，记载了40余个穴位。1958年，耳穴分布规律传入中国，经过各方专家的协作努力，现在常用的耳穴名称有90余个。

耳朵上的穴位与我们全身血脉相连、心心相印。比如某一天，如果你发现自己常年的颈椎病这两天因为伏案加班而加重了，不妨关注一下你的耳朵，会发现在他的“颈椎”部位可能出现特殊反应点，例如暗红色结节、脱屑、小疙瘩等。同样，如果某一天耳朵上对应“扁桃体”的反应点出现皮肤暗红、脱屑，那么，吞咽一下口水，似乎觉得咽部隐隐作痛。

常搓耳轮，祛风邪提正气少感冒

想利用耳穴来进行保健必须要记住耳穴位置吗？作为非医护人员，大家不需要记得穴位的分布，林国华教您一招，就可以轻松玩转揉耳保健操——搓耳轮。

方法是以拇指和食指指腹相对，捏住耳轮；或以拇指和弯曲的食指侧面夹住耳轮，从上至下或从下至上搓揉耳轮，边揉边移动手指，下至下耳根或耳垂，上至上耳根，搓揉至耳轮乃至整个耳郭发红、微烫，自觉耳郭发热为度。每天搓耳轮3—5分钟为佳，无论是你坐车、煲剧，甚至工作的间隙都可以随时随地地进行。

常搓耳轮有什么好处？林国华介绍，对于全身而言，耳轮相当于我们的“肺卫”功能。“肺卫”可以保护人体免受风寒侵袭。我们搓热自己的耳轮，加速了耳部的血液循环，改善代谢，增强“肺卫”功能，可提高免疫力，预防感冒。若感冒初起，鼻塞、流涕、喷嚏时，常搓搓耳轮，也有助于祛风邪，提正气，加速身体恢复，把感冒消灭在萌芽阶段。

耳轮暗红脱屑，或提示呼吸系统出状况

林国华还透露一个独家秘籍：耳轮还是反映身体状况的晴雨表，如果耳轮出现暗红色、脱屑，或者苍白、起丘疹，都是呼吸系统出问题的体现，常见于鼻炎、气管炎或者肺炎等肺系疾病的患者。用指腹轻轻摩擦我们的耳轮，正常情况下应该光滑、温暖，若觉得指下有细小颗粒状摩擦感，或觉干涩、冰凉，则同样提示我们的呼吸系统可能出了问题，是时候反省一下自己是不是要添衣服、少熬夜或者看医生了。（记者 陈辉 通讯员 张秋霞 刘琨）