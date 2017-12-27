搓手、晒背、暖足…… 这些养生要点你知道吗？

冬至节气，是我国农历中一个非常重要的节气，这一天白天最短、夜晚最长，此时阴气至极，阳气始生，是自然界由阴转阳的节点。广州医科大学附属第二医院中医科副主任张竞之指出，此时养生起居应注意防寒保暖，宜勤搓手、常晒背、暖双足；饮食方面宜多食坚果，少食辛辣燥热食物；多做八段锦、太极拳等平和的运动。

勤搓手促健康

冬天天气冷，常搓手对健康大有裨益。张竞之解释，搓手时宜双手抱拳，双手从虎口接合，两手捏紧，再移动双手转动，使其在转动过程中各部分互相摩擦。因为手上有很多重要穴位，如劳宫、鱼际、合谷等，通过揉搓手掌、揉按手指可充分刺激这些穴位。“搓手时间可长可短，贵在每天坚持”。

劳宫穴：于手心，属手厥阴心包经穴，五行属火，具有清心火，安心神的作用。

鱼际穴：位于手掌部，五行属火，具有清肺泻火，清宣肺气的作用，并可疏经通络。

合谷穴：可调理肠胃，宽中理气，治疗湿热壅胜，积食停饮，腹胀嗳气，并可引湿浊下行，导浊降逆。

常晒背以养阳

张竞之介绍，从中医学的角度，背部是人体的阳中之阳，人体的阳经经过背部汇聚于头部，而风寒之邪易袭阳位，极易通过背部侵入人体。冬至时节气候寒冷，在阳光充足的时候，经常晒晒后背有助于补益身体阳气，鼓舞正气，防病祛邪。

除此之外，常接受紫外线照射，可使人体皮肤产生维生素D，促进钙在肠道中的吸收，从而使摄入的钙更有效地吸收，能有效预防骨质疏松。

暖双足防体寒

脚与人的健康关系密切。张竞之解释，脚是人体经脉汇集之处，12条正经中有足三阳经终止于足，足三阴经起始于足，并且足底穴位众多，人体的各组织器官、五脏六腑在双足都有相对应的反应区，故脚与人体健康的关系密切。

天冷时节应格外重视脚部保暖。首先要穿着保暖性能好的鞋袜，以防寒气伤阳。还要多活动双脚，可常进行跑步、散步等运动，使气血得行。张竞之提醒，应养成晚上温水泡脚的习惯。既能御寒，又能有效地促进局部血液循环，加快新陈代谢，减轻下肢的沉重感和全身疲劳。泡脚时还可加入一些中药，如桂枝、艾叶、木香等来增加保健功能。

Tips

冬至运动养生，宜动中求静

张竞之称，冬至后应注意运动不可过多，要在动中求静。

他建议，假如一个人平时运动较多，在冬至前后就应适当减少运动量，这样才能更好地适应大自然的变化，对身体也更好。可常做八段锦、太极拳等平和的运动以养生。

他更推荐练习“冬至十一月中坐功”。具体做法是：每天晚上，起身平坐，两腿前伸，左右分开，与肩同宽，两手半握拳，按在两膝上，使肘关节分别朝向左右斜前方，拳心朝外，上身前俯，极力以拳压膝；重心后移，双拳轻轻按膝，如此做15次。然后叩齿、咽津、吐纳。常练此功法，可改善手足经络寒湿、臂股内侧痛、足痿、嗜睡、足下热痛、脐痛、胁下痛、胸满、上下腹痛、大便秘结、颈肿、咳嗽、腰冷等。（记者 余燕红 通讯员 许咏怡）