输卵管不通，生子梦难圆

目前，国内抽样调查显示不孕率已经接近10%，也就是说，10对夫妻就有一对夫妻需要面对不孕的困扰。其中，引起女性不孕的原因中，以输卵管堵塞最为常见。妇产科专家表示，如果输卵管不通，卵子与精子便难以“约会”，自然怀孕生子的梦想就不能实现。所以，保护输卵管的安全通畅，对于准备生育的女性来说，至关重要。

输卵管堵塞 占不孕女性一半比例

在不孕症的女性中，至少有一半是因为输卵管疾病所致。中山三院·爱博恩国际妇产中心副院长张秋娟说，输卵管对女性来说，是一条实现生儿育女的通道。如果这条通道堵塞，卵子就无法与精子“见面”，即便幸运相遇也很容易让受精卵不能按时迁移到子宫内，导致其在输卵管部位着床，最终造成宫外孕的不良后果。

如此重要的生殖器官，却又格外娇气。据了解，输卵管是个中空的细管，在女性腹部左右各有一条，每一条长为8-15cm，最窄的部位只有直径0.5-1mm。张秋娟说，输卵管一头是伞部，用以拾取卵巢成熟的卵子，另一头则与子宫腔、外阴相连，因此输卵管也与外界相通，细菌很容易从外阴上行到盆腔，到达输卵管，导致疾病发生。在临床上，不少女性就是因为患上急性、慢性盆腔炎，最后细菌上行引起输卵管炎症。

另外，像宫外孕、子宫内膜异位症、卵巢巧克力囊肿均会牵连输卵管，导致其出现粘连、堵塞、梗阻、扭曲等。

输卵管通不通 超声下造影检查来鉴别

因为输卵管不通的情况在不孕女性中比较常见，所以怀不上孩子时，需要对输卵管是否通畅进行检查。张秋娟说，以前常用通水的办法来检测输卵管的状况，但是由于整个过程都依靠医生手动操作，完全依据主观感觉判断，误诊率较高，所以现在已经不主张采用这个办法。

据专家介绍，目前采取超声下造影对输卵管进行检查，这个方法操作简单，对女性无创伤、无辐射，还能清晰地看到输卵管的全部走形和结构以及是否通畅。

就在记者采访前，张秋娟副院长的妇科门诊就有一名女性前来检查输卵管。原来这位患者27岁，闭经42天，她以为是怀孕了，在外院就诊，但是超声科医生未能在子宫内找到妊娠包块。在第46天的时候，第二次去医院检查发现输卵管宫外孕，由于她输卵管黏连严重，医生建议把左侧的输卵管全部切除。后来，这位患者考虑准备怀孕，担心右侧输卵管不通，于是在中山三院·爱博恩国际妇产中心进行超声下造影，检查发现其右侧输卵管结构正常，走形通畅。张秋娟表示，通过这个检查让这位患者安心，因为她还有自然怀孕的可能。

保护输卵管 远离炎症

女性的输卵管是一个很娇气的生殖器官。张秋娟认为，保护输卵管，远离炎症，有两点值得注意：

（1）防止感染。

女性的输卵管与外界相通，尤其需要预防感染发生。性生活和月经期均要注意清洁卫生。像男性的包皮垢里会藏有很多细菌，在性生活时就很容易让女性感染。而月经期需勤换护垫，清洗外阴，特别不能在月经期同房。

(2)避免宫腔手术操作。

子宫的炎症是很容易蔓延到输卵管的，所以女性一定要保护好子宫，尽量避免宫腔的手术操作，比如人工流产、子宫肌瘤剔除等。因为一旦子宫有了创面 ，也很容易引发炎症。

输卵管堵塞 选择手术疏通还是试管

如果确诊为输卵管堵塞，对于想要怀孕的女性来说，是选择手术疏通还是直接选择做人工辅助生殖——试管婴儿呢？很多不孕女性对此十分纠结。

张秋娟说，输卵管堵塞常常是因为炎症所致，因此首先需要治疗炎症。如果不治疗，炎性介质会影响子宫内膜，破坏子宫内环境，导致受精卵无法着床，因而这类患者即便做试管，失败率也是很高的。

值得指出的是，输卵管炎症是一种慢性的、难治的炎症，尤其是子宫内膜异位症引起的输卵管炎症，采用保守治疗，比如口服药物和静脉注射抗炎，其效果并不理想。因此，对于不太严重的输卵管炎症引起的黏连，可以采用腹腔镜联合手术。这种微创的手术，在直视下，可以准确地疏通输卵管，解除输卵管周围的粘连，使输卵管的形态恢复正常，让不孕患者尚有自然怀孕的几率。当然，手术本身也是创伤，术后即使疏通，仍可能发生再次梗阻。

因此，专家建议，实施手术后，一年之内最好能够及时怀孕。如果一年以上还未怀孕，很有可能发生输卵管再堵塞。此时，就不要再做无谓的尝试了，直接可以做试管婴儿，尤其是一些年龄较大的女性。（记者 张华）