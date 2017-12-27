打嗝打个不停？病根出在脊椎错位！

案例： 帅小伙相亲屡失败 打嗝不停吓跑女朋友

范德辉介绍一位奇怪的病人：小伙子姓李，今年28岁，长得一表人才，在一家大型外贸做销售，会英语和法语，按理说应该是抢手货。可是小李却有个难言之隐，两年前开始出现打嗝的症状，本来打个嗝也没啥了不起的，但他这嗝打的，不分白天黑夜，只要人是清醒的，就一直“呃…呃…”个不停，刚开始是每次饭后都会有胸腹饱胀感，一按摩便会打嗝。渐渐地，他需要人为地用打嗝的方式将体内的气体排出，否则便觉得腹内像是被塞了团棉花，异常难受。在人多的场合，变得完全不敢说话，就是这恼人的打嗝，害得小李至今单身，他也曾去相亲。介绍人看他各方面条件都不错，形象气质佳，给介绍的相亲对象都是条件不错的靓女，可每次聊了不到五分钟，小李就打了不下十个嗝，对方多皱皱眉后借口离开。相亲对象不同，结局却永远都一样。

正骨复位背痛顿消，意外惊喜呃逆不再

去年，小李因为背部疼痛来到广东省第二中医院脊柱专科门诊求治。但专家触诊发现，患者胸椎7、8两个节段明显偏歪，局部压痛明显，肌肉痉挛僵硬，能摸到活动性结节，胸椎X光检查提示胸椎小关节紊乱，再细看他的舌苔，暗紫，带有瘀斑，脉弦涩，一派气滞血瘀之象。经过“三步定位诊断法”诊断，这是胸椎错位压迫到了神经……用龙氏正骨手法进行了整脊复位，随后采用了电针、微波、中药内服等中医特色疗法，一次治疗后，小李的背部紧束感轻松了许多，背痛明显缓解。三次为一疗程，三个疗程后，小李几乎痊愈，只是偶有腹胀感，加服几味中药后，打嗝完全消失。背痛好了，打嗝也好了，没过多久，他就找到了对象，很快将步入婚姻殿堂。

脊椎不正万病起，打嗝病根出在脊椎错了位

范德辉解释，在饱饭后、寒冷刺激、进食比较干硬的食物等情况下，有些人容易出现打嗝，但一般来说，几分钟以后，会自然停止缓解，这种外在因素引起的暂时性打嗝，属于正常生理现象。但像小李这种顽固性打嗝，很有可能是颈椎、胸膈、脑干、肠胃其中的某一个部位受到刺激的原因。这时，您不妨看看自己的脊柱：颈椎或者胸椎是否有压痛，是否有头晕头痛、心慌胸闷等神经压迫症状。

从医学角度来看，膈神经由第3、4、5对颈神经的前支组成，而在第6胸椎至第8胸椎这一段，分布着支配小肠的胸神经。由于外伤、退行性改变或慢性劳损，比如睡姿不当、枕头高低不适等等原因引起的颈椎或胸椎错位，就会刺激到神经，出现一些上消化道症状，常见的有打嗝、食欲不振、腹胀、腹泻、上腹部疼痛、反胃烧心、恶心呕吐等。如果经脊柱专科医师确诊是因脊柱错位引起的脊柱源性呃逆，平时应尽量少坐沙发，睡硬板床。可以让家人帮忙按摩，点揉足三里，配合胃俞、脾俞以及第6胸椎到第8胸椎两侧的夹脊穴，还可以时常吊单杠。

吃得过饱，饭后打嗝是生活中常见的现象。但假如你出现顽固性打嗝，并已经严重地影响到生活和工作，这就是身体的某些部位出现毛病了，可能是颈椎、胸膈、脑干、肠胃其中的某一个部位受到刺激的原因。广东省名中医、省第二中医院针灸康复科教授范德辉建议，此时你不妨看看自己的脊柱：颈椎或者胸椎是否有压痛，是否有头晕头痛、心慌胸闷等神经压迫症状，并尽快到医院的针灸康复科进行对因治疗。

暂时性打嗝 如何缓解？

TIPS

范德辉教授支招，暂时性打嗝这么做可以缓解：

1、分散注意力，消除紧张情绪及不良刺激。

2、先深吸一口气，然后憋住，尽量憋长一些时间，然后呼出，反复进行几次。

3、喝一大口稍热的开水，分次咽下。

4、嚼服生姜片。（记者 陈映平 通讯员 李朝）