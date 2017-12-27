桂圆是一种滋补效果非常好的保健品，在冬季进补的时候，不少的朋友都会选择用它来达到保护健康的目的。广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁说，龙眼肉，味甘性温，归心、脾经，有补益心脾，养血安神的功效。适用于心脾两虚证及气血两虚证的患者。

中医认为，心主血脉与神志，与精神、意识思维活动有关。脾为后天气血生化之源，思虑过度，劳伤心脾，可导致心悸怔忡，失眠健忘，神疲乏力等症状。龙眼有安神之效，可以提高脑力，对于神经衰落、睡眠障碍以及记忆力下降等患者均有益处。

推荐食疗

1、龙枣补血茶

材料：龙眼肉10克，大枣2枚，枸杞10克，水适量。

做法：将红枣洗净去核和龙眼肉、枸杞一起剁细，放入杯中加开水冲泡即可饮用。

功效：养血安神。适合缺铁性贫血、气血不足的病人饮用。阴虚火旺、湿热、痰湿、糖尿病者不宜。

2、龙眼合苓粥

材料及做法：龙眼肉50克，粳米100克，百合20克，茯苓10克，水适量加入锅中煲粥食用。

功效：养血安神健脾。适合心脾两虚的失眠患者及脾虚食欲不振的病人食用。

特别提醒

1.龙眼含糖量高，食用后容易生湿热。对于湿热、痰湿重的人最好少吃。

2. 多吃容易导致滞气上火。如果是便秘、大便粘腻、腹胀、口干舌燥或者是小便黄赤的人群，消化不良、阴虚内热之人，最好别多吃。

3.糖尿病患者服用龙眼都需要特别注意，千万不能够大量服用。