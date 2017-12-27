热词： 　招聘　尊医重卫　改善医疗服务 　健康中国人　健康中国2030　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

养血安神，吃点桂圆

2017年12月27日13:27 来源：羊城晚报

　　桂圆是一种滋补效果非常好的保健品，在冬季进补的时候，不少的朋友都会选择用它来达到保护健康的目的。广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁说，龙眼肉，味甘性温，归心、脾经，有补益心脾，养血安神的功效。适用于心脾两虚证及气血两虚证的患者。

　　中医认为，心主血脉与神志，与精神、意识思维活动有关。脾为后天气血生化之源，思虑过度，劳伤心脾，可导致心悸怔忡，失眠健忘，神疲乏力等症状。龙眼有安神之效，可以提高脑力，对于神经衰落、睡眠障碍以及记忆力下降等患者均有益处。

　　推荐食疗

　　1、龙枣补血茶

　　材料：龙眼肉10克，大枣2枚，枸杞10克，水适量。

　　做法：将红枣洗净去核和龙眼肉、枸杞一起剁细，放入杯中加开水冲泡即可饮用。

　　功效：养血安神。适合缺铁性贫血、气血不足的病人饮用。阴虚火旺、湿热、痰湿、糖尿病者不宜。

　　2、龙眼合苓粥

　　材料及做法：龙眼肉50克，粳米100克，百合20克，茯苓10克，水适量加入锅中煲粥食用。

　　功效：养血安神健脾。适合心脾两虚的失眠患者及脾虚食欲不振的病人食用。

　　特别提醒

　　1.龙眼含糖量高，食用后容易生湿热。对于湿热、痰湿重的人最好少吃。

　　2. 多吃容易导致滞气上火。如果是便秘、大便粘腻、腹胀、口干舌燥或者是小便黄赤的人群，消化不良、阴虚内热之人，最好别多吃。

　　3.糖尿病患者服用龙眼都需要特别注意，千万不能够大量服用。

(责编：许心怡、权娟)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn