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冬天洗澡润肤，你做对了吗？

受访专家/广东省中医院皮肤科副主任医师 林颖

2017年12月27日13:27 来源：羊城晚报

我们每天都要洗澡，但很多人并没有做对。特别是老年人，觉得皮肤痒就喜欢洗澡用力去搓、用热水去烫，其实都是不合理的处理方法，虽然可能暂时止了痒，但却破坏了皮肤的屏障功能，引起瘙痒的进一步加重。广东省中医院皮肤科副主任医师林颖提醒，洗澡要注意以下三点：一是水温不要过热，建议在32℃-42℃；二是时间不要太长，建议5-10分钟；三是洗涤用品不要过度，建议使用温和、弱酸性配方的洗涤用品，尽量不要用硫黄皂、肥皂。因为洗澡的目的主要有两个，一是清洁，二是修复皮肤屏障，如果洗浴时间太长，水温太热，洗涤用品过于刺激，那么皮肤表面正常的油脂所形成的屏障保护层就会被破坏，尘螨等过敏源就很容易对皮肤造成刺激，从而引起瘙痒。

皮肤容易干燥、瘙痒的人更要加强润肤、修复皮肤屏障。林颖介绍，润肤的最佳时间是在洗完澡5-10分钟内，这时候皮肤的水合程度好，水分含量高，及时擦上保湿润肤剂可以把水分锁在皮肤里面，加强保湿效应。（记者 陈映平 实习生 范佳文 通讯员 宋莉萍）

(责编：许心怡、权娟)


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