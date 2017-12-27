冬季口干舌燥 老年人要分清是哪种?

进入冬季，随着气候变得干燥，人们或多或少会感觉到口干舌燥，更有甚者还会伴有口苦、口臭加重、口腔溃疡、便秘等多种症状发生。冬季为什么有些老年人容易感觉口干舌燥呢？广州医科大学附属第二医院主任医师翁志强解释，一方面气候变干燥水分蒸发过快，加重了原先口干，使症状更明显；另一方面老年人的各种机能退化，唾液分泌减少。

推荐食疗方

●莲子饮：桂圆、莲子、西洋参、大枣，一起煎水饮，适用于补气养阴。

●龙眼洋参饮：龙眼肉、西洋参煎水，睡前服。适用于心阴不足的口干。

●雪耳、鹌鹑蛋糖水：该糖水重点加冰糖，宣肺养阴生津，适用于肺阴虚症的口干。

●石斛粥：石斛洗净放入锅中，加入清水煮，取汁与大米煮粥。适用于脾胃阴虚的口干。

●雪耳苹果瘦肉汤：取雪耳、苹果（去皮核）煮瘦肉汤。清热养肺阴，适用于肺阴虚的口干。

●枸杞粥：能滋补肝肾之阴，可有效地消除或减轻口干、口渴的症状。其实，枸杞睡前放几颗入口嚼服，或单味取十克用开水泡水喝也可。煮粥放入10-30克与米一起煮来吃，对治疗口干的效果有一定作用。

●沙参百合麦冬茶： 沙参、百合、麦冬、鹌鹑蛋，煮水加冰糖。有宣肺养阴生津的作用。

口干舌燥， 分生理性和病理性

翁志强介绍，口干不是一个独立性疾病，它是一组包括生理性与病理性原因的症群。口干分为生理性和病理性口干。

生理性口干：有日常饮水少，又进食过咸食物或大量干性食物；老年人，各种机能退化，分泌液体的腺体发生萎缩，唾液减少而出现不同程度的口干；运动后没及时补充水分，也会出现口干。

病理性口干：最常见的感冒因病毒感染引起的口干；高热、腹泻、张口呼吸等出现体内水分丢失引起口干。长期焦虑、抑郁、失眠出现的口苦、口干；老年人长期服食降血压等多种药物引起的药物性口干；系统性疾病出现的口干，如干燥综合征的病人因为体内免疫异常，破坏了唾液腺和泪腺的结构，出现口干眼干；糖尿病人因为高血糖引起血浆渗透压升高，组织缺水而引起了口干。

症状超过三个月 不能缓解需查原因

翁志强称，口干的原因繁多，有因为饮食、心理和生理习惯不良引起，有的是疾病原因引起的。为缓解口干不断增加饮水量，只对因饮水过少或失水过多者有缓解作用，而对各种疾病引起的口干则往往难以奏效。“口干不能短期缓解的，尤其症状超过三个月，应到医院做全面检查”。

他建议，在冬季预防口干舌燥，要注意以下几点——

（1）保持口腔清洁，勤漱口，以减少龋齿和口腔继发感染的可能。

（2）预防感冒，保持乐观情绪，缓解工作紧张压力，避免动怒、生气和烦躁。

（3）冬季干燥，在饮食调理上多吃些润肺养阴的食物和水果，如蜂蜜水、人参果、雪梨、葡萄等，不但能缓解口干舌燥，还能预防便秘。

（4） 保持早睡早起，参加户外体育锻炼，饮食有规律，戒烟、避免酗酒。（记者 余燕红 通讯员 许咏怡）