结膜下出血、红眼病、迎风流泪 谨防冻出来的眼病

眼睛还会怕冷？没错。中山大学附属第六医院眼科主任夏朝霞说，上周她接诊的病人中结膜下出血、急性结膜炎、迎风流泪、眼压升高、视网膜血管出血或阻塞的病人明显比平时增多，这都是冷空气惹的祸。

结膜下出血

63岁的黄先生眼白上突然出现绿豆一般大的出血斑，鲜红鲜红的很是吓人，家人发现后立即带他去医院。夏朝霞告诉黄先生，这结膜下出血，是由于结膜小血管破裂出血聚于结膜下而形成的，可发生在任何年龄人群，中老人由于不同程度有血管硬化，天气寒冷时血管脆性增加，血管发生破裂的几率会增大，因此冬季中老人结膜下出血会更为多见。不用担心，一般五六天则可自愈，医生会开具些抗生素预防感染，病人回家后可以用热毛巾热敷，有助于出血的吸收，如果血肿比较大，可以口服些活血化淤的药物。

急性结膜炎（红眼病）

由于气温骤降，很多人由于保暖不及时而患上病毒性感冒，流鼻涕、打喷嚏……孩子们多不太注意用手卫生，手揉完鼻子又揉眼睛，就把病毒揉到了眼睛里，结膜感染了病毒，而发生急性结膜炎，会表现为眼红、眼屎多，早上醒来时孩子甚至会因为眼屎多而睁不开眼睛。急性结膜炎一般一周左右也会自愈，医生可能会开具些抗病毒药物，如果孩子眼屎太多，医生则会建议冲洗泪囊，给眼睛洗洗澡，这样可以将泪囊内的病毒和分泌物冲出来，有助于缩短病程。

迎风流泪（泪小点痉挛）

我们的泪腺其实无时无刻不在分泌眼泪，眼泪会经过泪小点、泪小管、总泪管，最后进到泪囊被吸收。夏朝霞介绍，有些人天生泪小点、泪小管狭窄（后天的外伤、手术也可导致狭窄），这部分人群在平时不会感觉异样，但是天气寒冷时，特别是被冷风吹时，泪小点、泪小管就容易发生痉挛、堵塞，泪腺分泌出的眼泪不能及时排走，就会表现得迎风流泪、眼泪汪汪。当发生这种情况时，夏朝霞建议患者可以到医院接受扩张泪小管治疗，可起到暂时缓解症状的效果，一般当天气回暖后，这部分患者迎风流泪的情况就会随之好转。

眼中风

冬季气温下降，“眼中风”的发病率骤然升高，尤其在患有高血压、糖尿病、心脏病、动脉粥样硬化的中老年人中发病明显。通常表现为突发性、无痛性的视力急剧下降或丧失。夏朝霞介绍，“眼中风”属于眼科急症，救治“眼中风”和救治“脑中风”一样，需要争分夺秒。若视网膜中央动脉完全阻塞，90分钟即可造成视网膜永久性损伤，视力恢复十分渺茫。发病后1小时以内血管阻塞得到缓解者，能恢复部分视力。患者必须尽快接受有效治疗，包括溶栓、扩张血管、吸氧、降眼压等措施。如果救治及时，患者是有机会恢复一定的视力的。 (陈辉 简文杨 戴希安)