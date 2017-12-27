气血双补的栗子花生鸡脚汤

天寒地冻，气血不足的人最为难熬，手脚永远冰冰凉，穿成个球仍冻成个“狗”！该怎么办？广州中医药大学第一附属医院综合科主任、教授杨小红建议，气血不足的人不妨经常煲个“栗子花生鸡脚汤”来喝，常喝有益气养血、除湿通络的功效。

栗子花生鸡脚汤

材料：栗子100克，花生50克，红枣6只，鸡脚12只，蜜枣3只，盐5克。

制作：1.栗子去硬壳，沸水略烫，去红色软皮，洗净。2.花生洗净，浸泡。3.红枣去核，浸泡。4.蜜枣洗净。5.鸡脚用沸水略烫，去黄色表皮及指甲硬壳，洗净，飞水。6.将清水2000毫升放入瓦煲内，煮沸后加入以上用料，武火煲滚后，改用文火煲两个小时，加盐调味。

知多D

功效：益气养血、除湿通络。

栗子富含维生素、胡萝卜素、氨基酸及铁、钙等微量元素，长期食用可以益气血、养胃、补肾、健肝脾；生食还有治疗腰腿酸疼、舒筋活络的功效。但不宜食用太多，生吃太多不易消化，熟吃太多容易滞气，糖尿病患者应少吃或者不吃，因为板栗的含糖量是非常高的。（记者 陈辉 通讯员 张秋霞）