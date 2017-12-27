暖胃暖身 推荐酸辣羊肉汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：暖胃暖身

推荐人群：冬季身体寒冷不能自暖者

材料：

酸萝卜300克，羊肉300克，生姜片3大片，胡椒粉少许，香菜、葱少许（3人量）。

制作方法：

所有材料洗净，酸萝卜、生姜切片，香草切段，葱切粒。羊肉切块，开水焯过捞起。把羊肉块和生姜放入汤煲中，加水2500毫升，大火煮开半小时后加入酸萝卜，再煮半小时。最后加入胡椒粉、香菜和葱粒，加少许盐调味即可。

汤品点评：

通常做酸辣羊肉汤都会加花椒，很多地方还会加干辣椒，南方地区多用胡椒作为辣味的来源，其有暖胃和中的效果，其实也是不错的选择。冬天为了御寒，人们的进食量会增多，所以这里特地用了酸萝卜，萝卜本身具有消食理气的作用，也常被用作搭配羊肉烹调，腌制过的酸萝卜更能消食开胃，与胡椒搭配，酸酸辣辣很是惹人胃口。

唯一需要注意的是酸萝卜的来源，腌制时间过短或使用的发酵菌受到污染都会使酸萝卜变得不安全，所以选用大厂生产的会相对靠谱。酸萝卜本身盐分已较多，且这个汤风味十足，故最后加盐少许即可。