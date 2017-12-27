随着减糖饮食理念深入人心，人们开始关注食品中的糖含量。市面上很多无糖饮品渐成“新宠”，例如无糖凉茶、无糖功能性饮料等。其实，这些无糖饮品并不像很多人认为的“不会增重、不伤害健康”，过多饮用也不利健康。

无糖饮料通常采用阿斯巴甜、甜蜜素、安赛蜜等甜味剂来代替蔗糖，其甜度是白糖的几十倍甚至几百倍，所含能量却非常低。无糖饮料确实可称作是“零卡路里”饮品。但喝这种甜饮的人，体重还会照样增加。有研究表明，甜味剂的甜味会让人感觉吃了含糖的食物，进而刺激人体产生胰岛素，导致血糖下降，让人产生饥饿感，食欲增强。此外，由于饮用者觉得“喝的是零卡路里饮料”，下意识地放纵自己摄入过量食物，导致热量超标。

还有些人认为，无糖饮料不会伤牙齿，这种观点也是错误的。根据墨尔本大学科学家的研究，无糖饮料中的酸会破坏牙齿表层的牙釉质，进而侵蚀牙齿。由此可见，喝无糖饮料产生的危害，甚至比喝含糖饮料的危害还大。（北京朝阳医院营养科营养师 宋 新）