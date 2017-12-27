人们常常提及补钙，却很少关注补镁，这是因为肠道对镁有极强的吸收能力，缺镁人群也不多。但是随着年龄的增长，镁的排泄增加，某些饮食习惯或用药也会影响其吸收，因此，中老年人要多摄入点富含镁的食物。

镁是体内300多种酶的辅助因子，能调节肌肉和神经的兴奋性，还参与骨骼构建、血糖控制、血压调节、激素分泌等过程。镁摄入不足、吸收障碍或者排泄增加都可能导致镁缺乏，引起食欲不振、恶心、呕吐、疲劳和虚弱。随着缺乏量的增多，还可能出现麻木、刺痛、肌肉痉挛、心律失常等，甚至导致低钙血症、低钾血症。以下六类人群最容易缺镁。

补钙人群。中年以后，钙流失速度大于钙沉积速度。骨质疏松风险增加，很多中老年人都会补钙，但高钙会竞争性地抑制镁的吸收。

饮食不均人群。中年人易发福，没时间运动的人会通过节食来减肥，而饥饿会影响镁的摄入；也有部分中年人无肉不欢，但高蛋白的饮食结构会降低镁的吸收率。

爱饮茶人群。浓茶的咖啡碱含有利尿成分，会增加镁的流失。

糖尿病人群。中老年人是糖尿病的高发人群，糖尿病会增加镁的排泄，而缺镁反过来又降低胰岛素的工作效率，形成恶性循环。

长期服用某些药物人群。一些药物如双膦酸盐类（治疗骨质疏松）、四环素类抗生素，如环丙沙星、地美环素、左氧氟沙星等都会影响镁的吸收，某些利尿剂如速尿、氢氯噻嗪片、利尿酸会增加镁的排泄，服用这些药物的中老年人应重视镁的补充。

经常饮酒人群。酗酒会引起胰腺炎、酒精性酮症酸中毒等，使镁排泄加大，长期过量饮酒易导致镁严重流失。

上海华东医院营养科主任营养师陈霞飞建议以上六类人群要多吃富含镁的食物。绿叶菜含镁最丰富，其次是粗粮、坚果，肉类、牛奶。但绿叶菜中存在影响镁吸收的草酸，粗粮含有影响镁吸收的植酸。建议炒蔬菜前，用沸水焯一下；烹饪粗粮时，提前浸泡一会。

市面上也有一些镁补充剂。陈霞飞提示，中老年人平时适量摄入蔬果，主食粗细搭配，每天喝牛奶，吃一二两肉，多吃点“镁”食，完全可满足身体的镁需求量，没必要服用镁补充剂。

受访专家：上海华东医院营养科主任营养师 陈霞飞

特约记者 谷传玲