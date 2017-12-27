别让消费者成为“鉴米专家”

现在，买米也大有学问：市面上不同产地、不同等级的大米看得人眼花缭乱，大米掺假现象也时有发生。以“五常大米”为例，据业内人士估算，黑龙江五常大米年产量至多为105万吨，但目前全国市场上标售的“五常大米”至少有1000万吨。这意味着，市场上90%的五常大米都是掺假的。

正宗“五常大米”产量只有105万吨，市场售出“五常大米”至少1000万吨，多出那数百万吨大米是什么？同是“李鬼”，危害程度还不一样：若只是冒充产地，用其他地方的大米“贴牌”，那还好些，“货不对板”不过让消费者破点财；要是通过勾兑香精、石蜡抛光等方式造假，这种大米还有损害消费者健康的风险，更加可怕。

民以食为天，食品安全是天大的事。每见此类新闻，专家总会教消费者如何辨别真伪——如“五常大米”，每粒大小约7毫米，而且每一粒都有“腹白”，购买时只要用手搓一下，就能闻到大米的清香，而不是陈米的味道——可是，不是每一位消费者都能读到报道，读了报道也未必能够熟练掌握鉴别方法，下次购买大米也难保不上当。让消费者成为“鉴米专家”，既不可靠也不是食品安全保障之正道。理想的消费环境是，以卖家的诚信换得买家的放心，而不是连买袋大米都得掌握一门防伪技术。

就品牌大米而言，原产地要有强烈的保护意识和积极的保护行动。比如，做好产地证明商标、地理标志保护产品专用标识的授权使用及核准，统一规范包装标注形式；建立防伪溯源体系, 利用现代信息技术、网络技术和编码技术，实现从农田到餐桌的全程可追溯；与热销地区的工商、食药监、质监、公安等部门建立跨地区执法联动机制，严查外地市场出现的侵犯大米商标专用权、不正当竞争等违法行为；针对网络平台销售假冒名牌大米违法行为，建立线上线下联动机制；设立举报奖励制度，加大对举报行为的奖励力度，提高打击假冒的精准度……

现代网络技术无远弗届、无所不能，若能建立起“大米身份证”制度，消费者买到大米后如不放心，可以扫一扫包装上的二维码，了解该产品的真实信息。与监管无缝对接，当消费者发现大米造假时，可在网上向相关部门进行举报，相关部门根据举报情况进行追查，打击犯罪行为。多技术并用、多部门合作，可在一定程度上防范“李鬼”出没。

对外地消费者的保护，品牌大米原产地有时也鞭长莫及，到外地维权要得到当地积极协助，否则将一事无成。因此，打击假冒行为、保障食品安全、保护消费者权益还得要靠当地的职能部门，他们是第一责任人，有责任也有能力去做好保障工作。就说大米销售吧，市场上那么多“五常大米”，多半不是正宗的，记者都能调查出来，相关职能部门没办法弄清楚吗？给老百姓一袋“放心米”，需要职能部门有更大作为。（练洪洋）