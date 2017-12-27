安徽旌德：机器人帮村医看病

近日，安徽省旌德县双河村村民任芳虎来到村卫生室复诊。村医洪晓钟熟练地借助桌上一个小巧的机器人，和县医院中医科主任杨后长开始远程会诊。任芳虎今年64岁，最近一段时间经常头晕乏力，之前通过远程会诊，在医生指导下，服用了一段时间中药，头晕有所缓解，这次来复诊了。

洪晓钟使用的机器人叫“全科医生助手机器人”，是旌德县与经纶世纪医疗网络技术(北京)有限公司合作，针对该县整体医改框架需求共同开发的。该项目率先在8个贫困村开展试点，帮助试点村医提高医疗服务水平和能力，让患者足不出村就能享受到县级医疗机构的优质医疗服务。

全科医生助手机器人作为基层全科医生智能助手，不仅可以基于不同应用场景实现人机交互、语音录入、人脸识别、服务提醒言等辅助智能功能，更能帮助全科医生提供常见疾病诊疗、慢病管理、公共卫生、双向转诊、远程专家视频咨询、家庭医生签约管理等；诊疗的主要功能也不局限于西医诊疗，也有适宜基层200多个病种的中医诊疗。

该项目运行3个月来，旌德县各试点单位使用全科医生助手机器人进行中、西医临床诊疗486人次，其中贫困人口155人次；县、乡两级远程会诊151人次，其中贫困人口32人次；完善个人档案头像采集193人次，其中贫困人口169人次。

旌德县委常委、副县长吴振宇介绍，旌德是个山区小县，医疗力量薄弱，尤其是基层医疗卫生机构难以满足人民群众日益增长的医疗健康需求。为此，该县结合健康扶贫工作，以建立“医共体＋医联体＋健康网”为框架，以运用“互联网＋”和人工智能为手段，努力提升县域医疗服务水平。该项目就是为实现基层首诊和探索分级诊疗，打造一个依托现有医疗服务体系、基于人工智能机器人服务的基层医疗健康服务融合创新模式。下一步，该县将发挥助手机器人便携的特点，让村医为行动不便的患者提供上门服务。（陈旭）