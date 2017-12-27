你最需要的五种矿物质

我们通常通过日常所吃的食物获得大部分所需的矿物质，但是也存在摄入与消耗不平衡的时候，就导致了体内的矿物质缺乏。下面五种是人体经常缺乏又重要的矿物质：

镁：镁对40岁以上的女性来说尤为重要，因为它可以减少骨质流失、预防骨质疏松症。镁还可以帮助调节血压，降低心脏疾病的风险，并以提高睡眠质量而闻名。

钙：钙是人体内含量最丰富的矿物质，以其在骨骼和牙齿发育中的重要作用而闻名，同时也确保了其他系统的正常工作。如果你的身体缺钙，它会从你的骨骼和牙齿吸收它，使它们变脆，更容易腐烂。

铁：铁可以使人产生能量。据世界卫生组织统计，全世界有高达30%的人缺铁，可能导致疲劳，头晕，心跳加快，脱发等。

钾：钾有助于稳定血压，还有助于调节体内的液体平衡，并控制心脏和其他肌肉的活动。

锌：锌因其抗氧化和增强免疫的性质而受到重视。那些希望减少生病频率的人通常会把它作为一种补充。另外锌常常随着汗水流失，所以运动员需要补充更多的锌。

如何知道自己是否缺乏矿物质呢?有两种最常见的检测方法：

血液测试：营养学家Zeitlin解释说，矿物质缺乏症最常见于医生进行的体检，常规血液检查，包括全血细胞计数检测和电解质测量以及饮食和饮食习惯的检查。

头发分析：还有一个更新的测试方法称为头发组织分析。从头部取一个头发样本，由实验室进行分析，以确定是否有任何矿物质缺乏。（荆雪涛/编译）

