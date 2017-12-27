65岁后这八个动作会"要命" "四柔"助老年人更长寿

编者按：对于高龄老人来说，由于机体各器官功能明显衰退，进行健身运动必须小心。今天，小编就盘点一下中老年人健身的注意事项。

65岁后这八个动作会“要命”

■快速转头→加重颈椎病

长期伏案者易出现颈部肌肉韧带的劳损，定时活动颈部，可以增强颈部韧带的血液供应，增强弹性。但若按一方向快速转头，就可能造成肌肉损伤。尤其那些原本脑血管状况不佳的老年人，快速转头可能会致头晕，若本身还患有颈椎病，甚至会加重病情。

温馨提示：脖子累了不妨试试“米字操”。米字操是以头顶或下颚为笔头，用颈部作笔杆，朝八个方向活动，分别是左、左上、上、右上、右、右后、后、左后、左。动作要标准，求慢不求快，做操时如出现不适，应停止进行。

■弯腰够脚面→拉伤韧带

“双腿直立，然后弯腰用双手够脚面，这是常见的热身动作，可以用来拉松韧带、活动腰部。”但是，人在上了年纪后，容易出现腰椎骨质增生，如仍盲目弯腰够脚面，易造成韧带撕裂，甚至会对脊柱、肌肉等也造成不良影响。

温馨提示：运动前热身必不可少，但可通过活动腕关节、踝关节，或快走几分钟及适当活动腰部来代替弯腰够脚面。

■仰卧起坐→心脑血管意外

仰卧起坐属于肌肉力量训练，能有效锻炼腹部肌肉，让腹部更紧实。但仰卧起坐幅度大、频率快，会增加腰椎部负荷，让老年人本来退变的椎间盘进一步损伤，还可能因此出现体位性低血压，甚至发生心脑血管意外。

温馨提示：无论做什么样的运动，不过量、不超承受能力、不爆发、不迅猛地开展才是关键，老年人要根据自身的身体状况来选择适合的运动方式，切不可盲目锻炼。

■躯干扭转→扭伤、摔倒

从身体的一侧，以腰部为轴心，尽可能旋转到另一侧，这个动作对提高身体柔韧性有一定好处。但老年人腰椎活动度下降会导致其灵活性不足，继而增大腰椎的损伤风险，也可能因身体不平衡导致摔倒。

温馨提示：如老年人想做这个动作，可以躺着或坐着进行，切忌转腰太快。

■爬楼梯→加速关节退变

爬楼梯或爬山属于负重运动，腰部以下关节都要承受身体重量，而膝盖受力最多。当身体爬阶向上时，膝关节会承受超过本身体重3到4倍的压力。长此以往，易加速关节退变。

温馨提示：锻炼大腿肌肉可增加关节稳定性，从而减缓骨关节老化。建议老年人可平躺在床上，将膝关节伸直，在非负重条件下，将腿逐渐抬高至离床20-30厘米，并坚持住几秒，重复30-50次。

■站着穿裤子→摔倒

由于韧带和关节已出现不同程度的老化或病变，老年人站着穿裤子或穿鞋，单腿站立时容易跌倒，甚至造成骨折。

温馨提示：老年人穿裤子或鞋袜时，可坐在椅子或床上。

■弯腰取重物→闪腰

弯腰提取和搬运重物时如不注意姿势，易造成腰骶部的损伤。直膝弯腰提取和搬运重物会在无形之中加重腰背肌肉、韧带的负担，造成损伤。

温馨提示：若要取重物，可遵循“三步走”原则：先将身体向重物靠拢；屈膝、屈髋，用双手把物品拿稳；伸膝伸髋，将物品拿起。取重物时尤其注意不可突然用力或猛烈用力，以防腰椎及肩部受伤。

■倒着走路→摔倒

很多人认为倒着走路能保持身体挺直，锻炼身体平衡性。殊不知，老年人的平衡性、视力、反应能力都有所下降，倒着走反而极易绊倒或失去平衡而跌跤，造成脊柱和髋、膝、踝关节意外受伤。

温馨提示：正常的快走就是最好的运动方式。如坚持要倒着走，一定要找人少、车少，路面平整的安全地段，且有人在后面随时提醒风险。

这些床上健身方法适合高龄老人

■转眼球

仰卧于床上，先左右转，后上下转，各转眼球10~15次，有增强视力和减少视疲劳之效。

■叩牙齿

平坐在床上，上下牙齿相互叩击，每次叩击50下左右。此法能增强牙周纤维结构的坚韧性，促进牙龈及颜面血液循环，使牙齿紧固，可预防牙病。

■揉搓脸

仰卧于床上，用双手中指揉鼻翼两旁的迎香穴（鼻翼外缘中点旁，在鼻唇沟中）10~15次，然后双手上行搓至额头，再沿两颊下行搓至额尖。如此重复20次，可促进面部血液循环，还可美容。

■仰头部

坐在床上，双腿伸直，挺直上半身，两手自然放于身体两侧，头缓缓抬起，仰视角尽量达最大限度，保持此姿势15秒钟左右。此法能改善大脑的血氧供应，起到健脑提神的作用，还能解除颈部肌肉的疲劳，以及辅助治疗由神经衰弱引起的失眠等病症。

■转上身

双腿盘坐在床上，双手掌放在膝盖上，双目微闭，舌舔上腭，以腰部为轴，慢慢旋转，旋转时腰部要尽量弯曲，上身前俯。先自右向左旋转30次，再自左向右旋转30次，每旋转1次约25秒钟，全部完成约30分钟，一般在睡前进行。此法可以调节大脑，对神经衰弱、消化不良、便秘、肠胃炎等疾病都有预防和治疗作用。

■挺腰腹

仰卧于床上，双腿伸直，做深呼吸。吸气时，腹部有力地向上挺起，呼气时放下，一呼一吸为1次，做10~15次。可增强腹肌弹力，预防腹壁肌肉松弛，有减肥和促进胃肠消化的功能。

■拱脊背

趴在床上，撑开双手，伸直双臂，抬起臂部，像猫儿拱起脊梁那样用力拱腰，再放下高翘的臂部，反复做10~15次。可促进全身气血流畅，防治腰酸背痛等疾病。

■触脚尖

坐在床上，两腿伸直并拢，脚尖朝前，双臂伸直，双手掌心朝脚尖方向做推的动作。同时，上身前俯，向外呼气，双手应尽量向脚尖方向推，推到不能再向前时，保持姿势3秒钟，收回手掌，并吸气。连续往返30次，每天早晚各做1遍。这套健身法有按摩内脏、调理肠胃功能的作用，可以预防和治疗消化系统、心血管系统的疾病。

■抱长枕

用棉布缝制一个长约1米、直径约35厘米的布口袋，用棉絮或海绵填充好，做成一个椭圆形的长枕。睡眠时应侧卧，双臂抱枕，长枕下段可垫在大腿下面。这样可使老年人睡眠好，还可以使肩关节拉开，减轻上肢关节的“晨僵”现象，预防和治疗关节炎。

“四柔”助老年人更长寿

进入老年后，人生态度应逐步从激进转向从容，从阳刚转向阴柔。若从养生角度来看，人到老年，“柔”是个行之有效的养生秘诀。

■性情要柔顺

孔子曰：“仁者寿。”老年人应仁慈随和，凡事不强求，不过分，随便一点，想开一点。切莫大喜、大悲、大怒，切莫过于激动与冲动，要柔顺、温和、随遇而安、豁达开朗、知足常乐。

■饮食要柔软

由于老年人牙齿松落，津液亏损，肠胃功能虚弱，故不宜吃生、冷、硬等不易消化的食物和刺激性的食物。《养生灵》的“饮食六宜”有这样的论述：“食宜早些，食宜缓些，食宜少些，食宜淡些，食宜暖些，食宜软些。”

■穿着要柔和

老年人皮肤干燥、缺乏弹性，皮肤破损后恢复缓慢。所以应穿着柔软、宽松、透气性好的衣、裤、帽、袜等。避免穿紧身衣、高跟鞋及化纤物品，以免使皮肤血循环不畅，出现擦伤及造成皮肤过敏等不良反应。

■行动要柔缓

人老体弱，神经、肌肉、骨骼的功能都大打折扣，人体的协调性，灵活性今非昔比。要是用力过急、过猛，就容易受伤，甚至产生更严重的后果。所以，宁做“慢郎中”，切莫“急惊风”。任何行动都应“慢三步”“小开门”“软着陆”。如早晨起床或夜间上厕所，不要一跃而起，应先坐一会，定一定神，再慢慢起床，以防眩晕摔倒；拿东西时，要量力而行，尤其拿较重的东西时，注意先调整好姿势，用力要柔缓，以免扭伤、挫伤、闪腰；遇大喜、大悲之刺激性大的事，要冷处理，避免情绪过于激动，突发病变。即使参加体育锻炼，也应选择太极拳、木兰拳、散步等动作柔和、运动量适当的项目。若不注意这些细节，容易使自己受到伤害，甚至是致命的伤害。（人民健康网综合新民晚报、广州日报）