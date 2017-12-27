吃水果蔬菜 要注意“脾气”互补

不同体质的人，要结合自己的体质选择日常饮食的食材。像凉性、寒性食物，就不适合寒性体质的人。温热食物更有利寒性体质和病症的人。如何掌握水果蔬菜的“性情”，让我们吃得更健康？食药专家提供了这一辨别方法：水果“性情”分为寒凉、温热和平和；红色、味辛、陆生的蔬菜多性热。

水果的性味可以粗略地分为寒凉、温热、平和这三类。像夏天盛产的水果多为寒凉类，如西瓜、猕猴桃、香蕉、山竹等。如果食用者的体质偏于虚寒，吃多了此类水果易出现消化不良、畏寒怕冷等不适症状，而偏热体质的人群则可以适当多吃这类寒凉性的水果。

荔枝、榴莲、芒果、菠萝等都属于温热性水果。人们在喉咙肿痛、胃火牙痛、疔疮肿毒、脾气急躁易怒、大便秘结等时候，就不要吃这类水果，但对于偏寒体质的人群来说，它们则是滋补身体的好东西。

而像水蜜桃、苹果、葡萄等，它们是水果中的好脾气，味甘性平、不寒不热，各类人群都可以适量食用。

辨别蔬菜的性情，主要是看颜色、闻味道、查产地。像颜色偏红的多偏热，像辣椒、胡椒等；绿色蔬菜多性寒，像绿豆、绿叶蔬菜。味甜、味辛的食品，由于接受阳光照射的时间较多，大多性热，如大蒜等。而那些味苦、味酸的食品，大多偏寒，如苦瓜、苦菜等。水生植物多数偏寒，如藕、海带、紫菜等。而一些长在陆地的食物由于长期埋在土壤中，植物耐干，所含水分较少，故而性热，如花生、土豆、山药、姜等。

不过，食物寒热只是相对而言，只是说某类人不宜多吃，但也不是完全不能吃，多样化均衡饮食才是王道。（记者 周辉霞）