冬季蒸桑拿降压防老痴，但两类人要小心，不能蒸！

人类蒸桑拿的历史已经有两千年了。虽然它起源于芬兰，但喜欢蒸桑拿的人遍布世界各地。时至冬季，我们为你盘点蒸桑拿的诸多健康益处。

蒸桑拿是指在封闭房间内用蒸汽对人体进行理疗的过程。通常，桑拿室内的温度可以达到60℃以上。它利用对全身反复干蒸冲洗的冷热刺激，使血管反复扩张及收缩，从而起到增强血管弹性和预防血管硬化的效果。在现代芬兰，有近1/3的成年人是桑拿馆的常客。细数起来，蒸桑拿对健康有七条好处呢。

蒸桑拿对健康有七大好处

1、降血压

经常洗桑拿有助于避免患上高血压。高血压是心脏病的一个重要风险因素。东芬兰大学的研究者发现，与每周只洗1次桑拿的同龄人相比，每周至少洗4次桑拿的男性患上心脏病的风险几乎减半。

发表在《美国高血压杂志》上的这项研究选取了1621名芬兰中年男性，他们在研究初期都未被诊断患有高血压。在平均为22年的随访期内，每周洗4~7次桑拿的男性患上高血压的风险降低了46%，每周洗2~3次桑拿的男性患上高血压的风险降低了24%。

2、防痴呆

发表在《老年人和老龄化杂志》上的一项研究成果显示，志愿者洗桑拿的次数越频繁，他们患上老年痴呆症的风险就越低。参与者被分为了三组，第一组是每周洗4~7次桑拿的人，第二组是每周洗2~3次桑拿的人，第三组为每周只洗1次桑拿的人。

研究者发现，与每周只洗1次桑拿的人相比，洗桑拿最频繁的那组人患上任何形式的老年痴呆症的风险降低了66%，他们患上阿尔茨海默病的风险降低了65%。

3、活得长

东芬兰大学的研究者对2300名中年男性进行了追踪调查，他们洗桑拿的年头平均有20年之久了。他们每次洗桑拿时要在温度为60℃的桑拿间内平均蒸14分钟。

发表在《美国医学协会杂志—内科医学》上的这项研究结果显示，在随访期内，每周洗桑拿1次的男性有49%的人死亡，每周洗2~3次桑拿的男性有38%的人死亡，而每周洗4~7次桑拿的人只有31%的人死亡。

4、减轻慢性疼痛

发表在《心理治疗和心身医学杂志》上的一项研究成果显示，如果慢性疼痛患者每天坚持洗桑拿，坚持14天后，他们的疼痛程度得到了明显减轻。这些患者中有77%的人最终重返工作岗位，而对照组的这一比例仅为50%。

5、提高耐力

发表在《体育科学与医学杂志》上的一项研究成果显示，参与者每周洗2次桑拿，每次30分钟，坚持3周后，他们跑步的里程增加了32%。

发表在《欧洲体育科学杂志》上的另一项研究成果显示，洗桑拿提高了运动员对高温的耐受性，这就增强了他们在沙漠中参加比赛的竞争力。

6、降低胆固醇

身体健康的年轻男性志愿者在3周内洗过10次桑拿后，他们血液中的总胆固醇和低密度脂蛋白含量得到了明显降低，而且胆固醇含量还逐渐恢复到了正常范围之内。

发表在《国际职业医学与环境卫生杂志》上的这项研究成果指出，这种效应类似于参加中等强度的运动。

7、预防肺炎

发表在《欧洲流行病学杂志》上的一项研究成果显示，与很少或从不洗桑拿的人相比，经常洗桑拿的人患上肺炎的风险降低了27%。每周至少洗4次桑拿的人患上这种潜在致命性疾病的风险降低了42%。此外，经常洗桑拿还降低了他们患上哮喘和其他胸科疾病的风险。【详细】

蒸桑拿5个注意 两类人蒸桑拿需小心！

罗湖人民医院ICU主任彭绵介绍，桑拿房环境封闭，温度又高，如果长时间暴露在高温环境内，极容易发生“热散病”即重度中暑。此外，以下两类人也要谨慎蒸桑拿。

体质弱

解放军总医院304急救部主任何忠杰介绍，在桑拿室的高温下，皮肤温度急剧升高，毛细血管扩张，血压下降致使供应大脑的血液减少，导致头晕、呼吸困难等不良反应。建议患有慢性疾病与心脑血管慢性疾病的女性，如高血压、低血压、心肌梗塞等，谨慎蒸桑拿。而且，在温度变化较大的天气里，体质比较弱的女性和老年女性也最好少蒸桑拿，以避免由于温差过大所引发感冒和呼吸道疾病。

血糖不稳

桑拿房里温度高，导致血管舒张，容易出汗，甚至可能造成脱水，引起糖尿病人的血糖变化。而注射了胰岛素的糖尿病人，如果蒸桑拿，会使胰岛素吸收加快，出现低血糖反应。

另外，蒸桑拿的浴室通风不好，浴室内的二氧化碳浓度增加，比一般居室要高出2～5倍。在过浓的二氧化碳环境中，一般人不会受到太大伤害，但糖尿病人却容易出现一些不适反应，如浴后头痛、恶心、心慌等，就是我们常说的“晕浴”。

需要注意的是，即使血糖控制较好，可以适当蒸桑拿，也不宜蒸的时间过长，并注意多补充水分，稍感不适，就应立即从桑拿房中出来。

另外，在酒后也要避免蒸桑拿，在桑拿时也应结伴同行，相互照应。

健康人群在洗桑拿时也应该注意

1、不要空腹进行洗浴，以免发生低血糖性昏厥;

2、在桑拿浴室不要停留时间过长，一般每次以10分钟以内为宜;

3、洗浴前后最好饮用些含有钠、钾离子的饮料或含糖淡盐水，以补充机体过分消耗的水分、盐分和能量，保持机体电解质平衡;

4、洗浴完毕起身动作不能过快过猛，特别是老年人，一定要适当休息后再缓慢起身;

5、体质虚弱的老年人洗浴时最好有专人陪伴，以便发生不测后能及时发现并得到救治。【详细】