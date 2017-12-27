局部腐烂的苹果会致癌？冬季这些水果适合热着吃

编者按：水果对我们很有好处，但是吃水果的方法不正确，对人体是有害的。今天，小编就和大家聊聊如何健康吃水果。

局部腐烂的苹果真的会致癌吗？

都说一天一个苹果，医生远离我。但是若是不小心买到了受损的苹果，或是苹果因存放时间太长出现了局部腐烂，那局部腐烂的苹果到底能不能吃？会不会致癌？专家建议还是不要吃。因为苹果腐烂部位易滋生霉菌，而这些霉菌容易产生一种名为展青霉素的真菌毒素。

营养与食品卫生学硕士王翠霞表示，苹果烂了一小块，削掉这块就能吃了吧？不可以！即使把腐烂部分切掉，但在果肉内部，微生物代谢过程会产生一些有害代谢产物。譬如霉菌产生的展青霉素，能“扩散”和“感染”其他看似正常的部分。

展青霉素是霉烂水果上主要的毒素，具有动物致癌性。原中国预防医学科学院营养与食品卫生所的检测结果表明，苹果一旦出现霉变，正常部分也能检测出展青霉素，含量最高为霉变部位的50%。

中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红曾表示，人吃了烂水果中的真菌毒素，可能会发生头晕、头痛、恶心、腹胀等，严重的还会危及生命。她介绍：其中对人体健康威胁最大的有毒物质是展青霉菌。

“检测到展青霉素与实际产生的危害之间不能等同”，范志红说，如果致癌，是一个长期积累的过程，“你不可能长期吃这种苹果”。在她看来，检测结果与致癌风险之间不是简单的对等。

但是烂苹果吃了真的会致癌？江苏省疾控中心首席专家、江苏省营养学会副理事长袁宝君告诉记者，也不是这么回事，展青霉素对动物有致癌性，但是否对人致癌，目前没有研究，也没有相关报道。苹果的腐烂部分是微生物感染产生的毒素导致苹果果肉组织坏死而引起的，这些毒素的确可能通过系统扩散到其他果肉组织内，但是否会对人体产生危害，要看菌类和产生毒素的种类，而且人体本身就具有抵抗和消灭外来异物的能力，并非食用了这些霉菌就一定会导致癌症。

冬季这些水果适合热着吃

1.梨

冰糖炖雪梨是一道传统的特色甜点小吃。梨润肺清热，生津止渴，与冰糖同用，可增强润沛止咳作用，治疗小儿肺燥咳嗽、干咳无痰、唇干咽干等症。梨中较多糖类物质和多种维生素，容易被人体吸收。

2.山楂

山楂性味酸甘微温，有开胃消食、化滞消积、活血化淤的功效，制作时将鲜山楂洗净后，去籽、切片，盛入杯中，加入茶叶一起冲泡，制成山楂茶。常饮用山楂与茶叶泡成的山楂茶，有明显的降低血清胆固醇、降血压、利尿、镇静等功效。另外，还可消积食、清淤血、止腹泻、解毒化痰以及辅助治疗小儿疝气。

3.桔子

桔子有促进人体新陈代谢的作用，将桔肉和茶叶用开水泡制后饮用，对防癌有一定效果，如果用新鲜桔皮与白糖一同冲开水喝，有理气消胀、生津润喉、清热止咳的作用。

4.枣

用红枣与茶同泡，常饮有明显的防癌、抗癌、预防心血管疾病和健脾开胃的作用。红枣与茶叶、甘草煎汤饮用，对贫血、血小板减少性紫癜、妇女更年期盗汗等均有改善作用。

5.菠萝

用菠萝和鸡、牛肉一起做菜，可以增加食欲。菠萝中含有促进血液循环酶能降低血压，可以预防脂肪沉积。菠萝中还含有菠萝蛋白酶能止咳。

6.苹果

苹果性味甘、酸、凉，入脾、胃、肺经，有生津润肺，除烦解暑，开胃醒酒，除湿止泻之功，苹果含有丰富的维生素、大量的纤维素，能够促进胃肠道的蠕动，吸附水分，从而使大便软化，促使大便排出，苹果中的纤维对儿童的生长发育有益。苹果中的锌能增强儿童的记忆力。

饭后吃一种水果化痰止咳

柿子营养丰富，含有多种糖分、维生素及微量元素。湖北省中医院呼吸内科主任田正鉴教授介绍，柿子还具有清热润燥、化痰止咳的功效，是慢性支气管炎病人非常适合的保健水果之一。近来天气骤凉，感冒咳嗽的病人多了起来，如果饭后能吃个柿子，对咳嗽会有很好的辅助治疗作用。

为何一定要在饭后吃呢？这是由于人体空腹饥饿时胃酸增多，而且浓度较高，而现代研究发现，柿子含有大量的单宁、胶质及可溶性收敛剂等成分，若与高浓度胃酸相遇，可能结成结石，此时吃柿子容易得胃柿石症。此外，柿子虽好也不能贪多，也不要与含高蛋白的蟹、鱼、虾，白薯等一起吃。

田正鉴推荐了3款用柿子止咳的食疗方： 1.冰糖蒸柿饼：取柿饼1个，冰糖适量，蒸至柿饼绵软后食用。2.取柿子3—4个，粳米50—60克煮成粥，加入适量白糖后食用。3.将青黛18克、绿豆沙15克放入加工好的柿饼中，一起蒸5分钟，每天睡前吃一个。（人民健康网综合健康时报、广州日报、生命时报）