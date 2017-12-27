怎样喝水更健康？晨起第一杯别喝4种水

水是生命之源。但是有时喝水方法不对，不仅对身体没益处，反而会伤身，那么怎样喝水才更健康呢？

8杯水原则

如果喝得多，排出去的少，就会引起水肿，甚至水中毒等。所以喝水也要科学。

第一杯水：8：00

早上起床后是不是觉得昏昏沉沉没睡醒呢，别急着吃早餐，喝一杯温开水保护肠胃。

第二杯水：9：00

上午开始一天的工作时，别忘了喝杯水，一方面它可以让你精神焕发，另一方面还可以让你提神醒脑，提高工作效率，所以做工作之前千万别忘了喝杯水。每天上午9-10时是心脏的发病高峰时间，其原因之一与体内缺水有关。

第三杯水：11：30

吃午饭之前记得喝杯水，避免因为空腹而引起暴食哦。

第四杯水：13：30

饭后20分钟喝杯水，促进消化。

第五杯水：15：30

下午茶时间记得喝杯咖啡或者喝杯水，振奋精神。

第六杯水：17：30

下班之前记得喝杯温开水，缓解因为工作带来的疲劳。

第七杯水：19：00

这个时间段正是代谢的高峰期，喝杯温开水，促进身体排毒。

第八杯水：20：15

睡前两个小时内喝杯水，可预防血稠。

科学喝水5个原则

按需喝水。人的年龄、体质、气候及所处地理位置都会影响对水的需求，比如冬季寒冷，人体所需的水自然少些；夏季炎热，人需要多喝水。

要主动喝水。如果长时间缺水会让血黏度上升，诱发心脑血管疾病，所以不要等到口渴时才喝水。口渴时切勿豪饮，这样会让体液中水盐失调，轻则诱发肠胃疼痛，重则危及生命。

少量多次。每次200mL左右（1杯）。体内水分达到平衡时，就可以保证进餐时消化液的充足分泌，增进食欲，帮助消化。一次性大量饮水会加重胃肠负担，使胃液稀释，既降低了胃酸的杀菌作用，又会妨碍对食物的消化。

及时补充。饮水时间应分配在一天中任何时刻，随时喝，切莫感到口渴时再喝水。早晨起床后可空腹喝一杯水，饮用一杯水可降低血液黏度，增加循环血容量。睡觉前也可喝一杯水，有利于预防夜间血液黏稠度增加。运动时体内水丢失加快，如果不及时补充会引起水不足。在运动强度较大时，要注意运动中水和矿物质的同时补充，运动后，应根据需要及时补充足量的饮水。

选择白开水。廉价、安全、卫生是白开水最大的优点，而且比起甜饮料，白开水还能避免能量带来的肥胖风险，以及糖过量带来的龋齿、糖尿病等风险。

清晨第一杯别喝四种水

一、饮料

早上起来的第一杯水最好不要喝市售的果汁、可乐、汽水、咖啡、牛奶等饮料。汽水和可乐等碳酸饮料中大都含有柠檬酸，在代谢过程中会加速钙的排泄，降低血液中钙的含量，长期饮用会导致缺钙。而另一些饮料有利于排尿作用，清晨饮用非但不能有效补充机体缺少的水分，还会增加集体对水分的要求，反而造成体内缺水。

果汁、牛奶、咖啡也不宜作为清晨的第一杯饮料，因为这些物质并不能提供此时机体最需要的水分，还会使机体在缺水的状态下就让胃肠进行消化和吸收工作，不利于身体的健康。

二、冰水

很多人喜欢早上起来喝一杯冰水，其实这是很不科学的。喝冰水容易引起胃黏膜血管收缩，影响消化、刺激胃肠，使胃肠的蠕动加快，甚至引起肠痉挛，导致腹疼、腹泻。正常人喝冰水，尤其是带甜味的饮料，在空腹的情况下饮用后，容易引发胃病。

除此之外，冰水首先刺激喉咙，充血状态的血管就会骤然收缩，血液减少，潜藏与此的细菌就会乘虚而入，就可能会导致嗓子痛，嗓子哑，或者发生感冒和咳嗽，对身体健康产生不良影响。

三、久置的开水

开水久置以后，其中含氮的有机物会不断被分解成亚硝酸盐。尤其是存放过久的开水，难免有细菌污染，此时含氮有机物分解加速，亚硝酸盐的生成也就更多。饮用这样的水后亚硝酸盐与血红蛋白结合，会影响血液的运氧功能。

所以，在暖瓶里多日的开水多次煮沸的残留水、放在炉灶上沸腾很久的水，其成分都已经发生变化而不能饮用了。应该喝一次烧开、不超过24小时的水。

此外，瓶装、桶装的各种纯净水、矿泉水也不宜存放过久。大瓶的或桶装的纯净水、矿泉水超过3天就不应该喝了。

四、盐水

有人认为喝淡盐水有益于身体健康，于是晨起喝淡盐水，这种认识确是错误的。喝淡盐水有利于健康不假，这对于夏天出汗后补充水分是必要的，可对于晨起补充水分来说非但无益，还是一个危害健康的错误做法。

生理学的研究认为，人在整夜睡眠中未饮滴水，然而呼吸、排汗、泌尿却在进行中，这些生理活动要消耗损失许多水分。早晨起床时，血液已成浓缩状态此时如饮一定量的白开水可很快使血液得到稀释，纠正夜间的高渗性脱水。再喝盐开水反而会加重高渗性脱水，令人备加口干。何况，早晨是人体血压升高的第一个 高峰，喝盐开水会使血压更高，危害健康。

多喝水可预防多种疾病

充足的饮水，不但可以解渴，还可以帮助大家预防和缓解多种疾病。

癌症。如果喝水较多，那么发生膀胱癌、前列腺癌、睾丸癌、输尿管癌、肾盂癌和乳腺癌的风险都会降低。

哮喘。哮喘病人，包括一些老年慢性支气管炎病人也需要多喝水。因为他们的呼吸速度会比一般人快，这就意味着从呼吸道丢失的水也更多。

结石。很多得胆结石、肾结石和尿路结石的人，饮水都比较少。为了预防，每天至少要喝6到8杯水，大约1500毫升水。

痛风。要预防痛风，除了要注意合理营养和平衡膳食，还有很重要的一点就是多喝水，使尿酸能够更多地通过肾脏排出。

便秘。为了缓解便秘，预防“三高”疾病，人们要充分饮水。高血压、高血脂、高血糖的患者，如果饮水充足，就能降低血液黏稠度，加快血液循环，预防脑卒中的发生。

什么时候需要限制饮水

一、急性心衰

喝进去的水是要进入到血液循环的，血液循环的推动靠的就是心脏，如果心力衰竭了，心脏泵血能力下降，这个时候如果大量饮水，增加了血液循环的量，心脏就会更辛苦，所以，急性心衰或者心衰不能很好控制时，饮水是需要限制的。

二、突然血压很高身边又没有降压药

喝水会增加血液循环的量，升高血压，但不喝水只是应急时的办法之一，关键是迅速降压，血压恢复后，只要没有心脏问题，可以如常饮水。

三、服用了一些药物之后

一些治疗胃病的药，服用时不要马上喝很多水。

（人民健康网综合山西晚报、新华网、北京晨报、北京青年报）