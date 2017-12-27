睡前做好这事 不仅瘦身美容还助长寿！

如果以每天睡眠8个小时计算，一生三分之一的时间都会在床上度过，所以，睡的好非常重要的！

当生活及工作压力迎面而来，皱纹、黑眼圈等这些烦人的问题也紧随而至。有很多人都会发现，无论自己用多好的眼霜，多贵的面膜，都不能彻底根治皮肤问题，很难再保持年轻。

在这里，提醒大家，千万不要持续熬夜及过分烟酒。这样，无论你曾经身体多好，皮肤多棒，青春也很快就会消耗殆尽。每天晚上不要超过11点半睡觉，每天喝足够的水、吃足够的蔬果，才能真正地把青春留住。

睡觉是美容的黄金时期，而坚持睡前养成三个小习惯，可以帮你延缓衰老，让年岁带来的皮肤问题再也不成困扰。

睡前坚持三个习惯 轻松年轻十五岁

1、睡前动一动，健美身材秀出来

睡觉之前，可以躺在床上做一些简单的小运动，放松一下你的身体，对身心健康也是有好处的哦!

首先躺在床上，把腿抬起抬起，进行由上往下地按摩。腿持续抬着不要放下，或者L字形地贴墙躺着，这个动作可以帮助瘦除小腿赘肉。

然后平躺，两腿分别悬在半空90度的位置，45度的位置，以及30度的位置，每个角度大约停留30秒到1分钟，或者你可以坚持的极限。这个动作可以塑造大腿的肌肉。

你还可以趴在床上，两腿缩在胸前，胸部贴着大腿根，双手伸直夹在耳朵旁边，手肘以上到手掌贴在床上。

2、五指成梳，留住秀发

我们知道，头部集中了人身上好几个重要的大穴，通过梳理过程中的刺激，可以起到按摩作用。

首先用梳子把头发梳通，从前额开始，由上往下梳，力道适中。

再用手指，轻轻按摩着头皮，用手指分别从耳根、颈部发根及前额发根部位向头顶梳拢，再集中搓揉头顶。如此反复30次以上，感到头皮麻麻地为止。

这样的动作可以帮助疏通大脑的血液，使脑部得到充足的氧份。从而达到提高记忆力、保护发根、巩固毛囊、消除大脑疲劳等功效。

3、热水泡脚，行气助血

脚是离人体心脏最远的部分，不容易得到氧份与血液，加上现在是冬季，就更容易被寒冷刺激到血管，使血管收缩，供血艰难。

但是，足部又是人体穴位的又一集中区域，如果供血不足，会影响到肝脏、肾脏等多个部分的正常运作。所以，睡前用温热的水泡一泡脚，对促进身体血液循环，加速新陈代谢多有好处。

特别的是，可以在泡脚的水中加入中草药，因为脚上筋脉穴道较多，可以很好的吸收水中的药物成分。如果你想通过泡脚达到减缓腰腿冷痛，可以放入当归、川芎;若是要减缓头晕目眩，则可放入菊花、夏枯草;如果是要祛燥去脚气，那就放入艾草等。【详细】

睡不好对人体有何危害？

寿命超过百岁的张学良先生被问到养生之道时就曾回答说：“我并没有特殊的养生之道，只是我能睡、会睡罢了。”一句话道出养生真谛，充足高质量的睡眠胜过吃补药 ！

① 变胖

研究发现，前一天晚上没有睡好的人很容易在第二天不知不觉的多摄入卡路里的食物。此外，睡眠不足还会影响新陈代谢，使脂肪消耗减少20%。不 信？看研究！芬兰赫尔辛基大学的研究人员收集了近9000名女性的健康数据发现，每天睡眠时间少于5小时的人，比睡7小时以上的人体重多了5千克。

② 变丑

中医上讲，夜间1：00-3：00是肝经当令的时间。肝就好比是交通员，如果它不能去疏通 气血的话，脸上就会长斑。西医也有同样研究，夜间10：00到2：00是细胞代谢最活跃，也是身体机能最重要的修复时段。睡得正常，皮肤的再生能力强。睡 不好，就算给皮肤擦天价保养品也没有用。

③ 性能力变弱

缺乏睡眠会降低性欲，美国芝加哥大学社会学教授劳曼发现，熬夜让很多年轻人变得“性早衰”，二三十岁的人，性能力还赶不上五六十岁的中老年人。

④ 变“傻”

睡不好易变傻，睡好了可以更聪明。《自然神经学》期刊上的一项研究显示，睡眠不足可能会导致大脑斑块的形成，进而引发阿尔茨海默症，即老年痴呆。相反，英国约克大学等机构研究人员在美国《神经科学杂志》发表报告称，睡眠不仅巩固记忆，也为新记忆预留空间，使记忆更持久。

⑤便秘

熬夜会造成阴虚火旺，大便秘结。若子时过后仍不睡觉，就容易损阴耗津，津液少了则致肠道不润，那便秘也就随之而来了。

⑥ 病变

与朝九晚五的人群相比，熬夜睡眠不足的人晚期肿瘤风险增加24%，早期肿瘤风险增加49%。睡眠不足更易引发高血压、糖尿病及猝死等。

⑦ 变矮

睡眠不足会严重青少年的身体发育，这是因为生长激素总是在人熟睡时才大量分泌的。所以，睡眠缺乏的孩子，骨骼、肌肉、脏器的发育都会有障碍，显得体弱矮小。

睡觉做这10件事伤害尤其大

①开电视睡——影响生育

据美国《形体》杂志，刊登了一项研究，发现当老鼠晚上暴露在人造灯光下时，怀孕几率下降10%。这是因为有助睡眠的褪黑激素也会影响生育能力，睡觉开着电视，屏幕亮光会影响褪黑素分泌，建议睡前一小时关闭所有电子设备。

②穿太厚睡——影响代谢

与薄睡衣相比，厚睡衣的柔软度相对要低，对皮肤的压迫和摩擦相对增加。人在睡眠状态下，厚 厚的睡衣裹在身上，会更妨碍体表的血液循环和皮肤的新陈代谢，使体表获得的热量减少，可能并不会觉得暖和。反而是薄一点、软一点的睡衣，能让你的体表较好 地发热、散热，提高睡眠质量。

③湿头发睡——引发头疼

倘若没有认真的擦干头发，使大量的水分滞留于头皮表面，尤其是在冬天夜间气温较低的情况下，直接就上床睡觉的话，最容易得病，睡到半夜感到头皮局部有麻木感，伴有绵绵隐痛，次日清晨，更会出现莫名的头痛或者头晕的现象。

④孩子开灯睡——性早熟

光照过度是诱发儿童性早熟的重要原因之一，因为光线会影响大脑中的内分泌器官松果体的正常工作，松果体负责分泌褪黑素，褪黑素分泌紊乱就可能导致卵泡刺激素提前分泌，从而导致性早熟。

⑤醉酒睡——伤心脏

德国一位专家对睡前饮酒的危害进行了15年的观察，发现睡前饮酒者入睡后可出现两次呼吸停止，每次窒息约10秒钟。这10秒钟可产生两种损害：近期损害血管，使血压升高；高血压时间一长会“株连”心脏，导致心率增快、心律不齐，最终变成心脏病。

⑥戴胸罩——憋出乳腺癌

美国夏威夷文明病研究所调查了5000名女性，发现每天戴乳罩超过12小时的女性，罹患乳腺癌的危险性比短时间戴乳罩或根本不戴者高2.1倍。这可能是乳房长久受压，淋巴回流受阻，有害物滞留乳房的结果。所以不要相信什么睡觉戴胸罩美胸的说法了，小心憋出乳腺癌。

⑦懒得卸妆——长期毁容

睡前不要懒得卸妆，残妆可堵塞毛孔，造成汗腺分泌障碍，诱发粉刺，有损容颜。睡前卸妆洗脸，既可消除残妆对颜面皮肤的不良刺激，又有助于顺利入睡。

⑧看手机——精神差

据哈佛大学研究，在睡前用平板电脑或其他电子设备看书的人醒来时很难做到精神焕发。这可能是是因为从电子产品发射出来的蓝光会抑制促进睡眠的褪黑素分泌，而这种激素控制着睡眠和觉醒周期。

⑨蒙着头——记忆差

《千金要方·道林养性》中记载，“冬夜勿覆其头，得长寿”，就是让我们睡觉时保持呼吸畅通、脑供氧充足。而蒙着头睡觉，限制了被子内空气的流通，随着不断的呼吸，会让被子里的氧气浓度不断下降。长此以往，不仅人的状态浑浊晕沉，对大脑的记忆功能也会造成影响。

⑩吃东西——伤胃

晚饭吃太晚或睡前加餐可激活人体消化系统，让人兴奋。如果您患有胃食管反流病或胃灼热，睡觉前不要吃喝任何东西就变得更加重要了，因为这会导致症状恶化。【详细】