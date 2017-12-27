95%先心病可治愈！首儿所罗毅院长直播答疑，别错过

先天性心脏病是困扰许多家长的疾病，如何预防和避免先心病，这是准妈妈们急切想知道的问题。为了不让孩子输在起跑线上，我们必须提前了解先天性心脏病的相关知识，这对预防先天性心脏病至关重要。

1月4日（周四），下午14:00-15:00，由人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端将邀请首都儿科研究所附属儿童医院院长罗毅教授进行视频、图文直播，并在线解答网友提问，千万不要错过！

专家简介：

罗毅，主任医师，首都儿科研究所所长、党委副书记，首都儿科研究所附属儿童医院院长，研究生导师。

擅长：婴幼儿复杂心脏畸形的手术治疗，对各种复杂先天性心脏病的外科手术治疗技术有丰富经验。

出诊时间：每周三下午（特需）

什么是先天性心脏病？

在人胚胎发育时期（怀孕初期2-3个月内），由于心脏及大血管的形成障碍而引起的局部解剖结构异常，或出生后应自动关闭的通道未能闭合（在胎儿属正常）的心脏，称为先天性心脏病。如果只是小室间隔缺损，孩子在2岁前有自愈的机会，较复杂的先天性心脏病则需要手术治疗。

婴儿先天性心脏病发病可能与遗传尤其是染色体易位与畸变、宫内感染、大剂量放射性接触和药物等因素有关。随着心血管医学的快速发展，许多常见的先天性心脏病得到准确的诊断和合理的治疗，病死率已显著下降。

引起先天性心脏病的因素有哪些？

遗传因素。先天性心脏病的发病与遗传有一定的关系，临床上常可以见到在同一家庭中，双胎或几个孩子都有病先天性心脏病或其他畸形，家庭成员中有人患心脏病时，小孩得先天性心脏病的也多。

病毒感染。如果在怀孕期间（主要是前三个月）母亲患了病毒感染，尤其是风疹、腮腺炎、流行性感冒，就很可能造成胎儿心脏畸形，因为心脏的发育成形是在怀孕后的前三个月。

药物因素。怀孕的母亲服用太多的镇静药、抗菌素（主要是四环素、土霉素、金霉素）和奎宁等也是原因之一。

高龄孕妇。高龄妇女的多产儿容易有先天性心脏病及其他畸形。母亲患有“糖尿病”、“甲状腺机能亢进”等病时，也会使胎儿心脏发育不正常。

环境因素。怀孕期间接触放射线，饮食中缺乏叶酸，孕妇的心情不佳等，均可能造成婴儿先天性心脏病的发生。

胎儿先心征兆 别急着终止妊娠

先天性心脏病并非不治之症，及时进行手术和介入治疗，绝大部分患儿都可以治愈，治疗的效果非常好。如果准妈妈做胎儿超声时查出来先心病，不要紧张，首先搞清楚是哪种先天性心脏病。

先心病如室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄等占先心病的绝大多数，治疗效果好，远期与正常人生活质量及寿命相仿，这类先心病不需要终止妊娠。

罗毅表示，首儿所心脏外科对接受过手术的孩子搭建了回访数据库，“孩子在1岁时做了手术后，等他20岁时还可以再监测，如果出现问题，可以及时查找到病因。所以不仅要让患儿存活，更要关注他们成长。”

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