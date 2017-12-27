岳阳危重症孕妇绿色通道转诊长沙

“如果没有这样的绿色通道，我真的不敢想后果会是怎样！”昨日，躺在省妇幼保健院产三科的病床上，来自岳阳汨罗市的孕妇仇女士后怕不已，原来她今日6时许突发前置胎盘大出血，幸亏一路绿灯被送到省妇幼保健院，经多位专家救治，大人和孩子才没有出意外。

“全面二孩”政策实施后，高龄孕产妇增多，导致危急重症孕产妇也增多。昨日，由湖南省妇幼保健院发起的湖南省妇幼健康服务联合体成立，湖南省第二人民医院和14家市州妇幼保健院、70家县市级妇幼保健院和4家综合医院在内的90家医疗机构“加盟”，以后会有更多像仇女士这样的危急重症孕产妇得到紧急救治。

据省妇幼保健院院长盛小奇介绍，湖南省妇幼健康服务联合体成立后，加盟医院内将实行技术指导、人才培养、双向转诊、远程医疗四位一体的合作模式。

“采取线上线下相结合的模式实现优质医疗资源下沉，不断提升基层医院的服务能力和服务水平。”盛小奇表示，线上通过湖南省妇幼远程医学中心，实现五大功能：远程胎心监护，孕妇在家里就可以实行胎心监护，监护结果实时传输到省妇幼远程医学平台；远程影像和B超，实现远程诊断；疑难病例会诊，通过在线发起多学科会诊，指导基层医院进行诊治；远程教学，共享学科新进展。（记者 唐江澎 通讯员 肖友平 王娟）