预告：28日14:00 张孝骞教授诞辰120周年纪念大会

12月28日下午14:00-15:30，协和医院学术会堂召开“张孝骞诞辰120周年纪念活动”，人民网将进行在线直播，敬请关注！

张孝骞，男，内科专家、医学教育家、中国消化病学的奠基人。1897年出生，1914年-1921年就读于湖南长沙湘雅医学院，毕业后留校任内科学助教、住院医师、总住院医师。1923年12月到北京协和医院进修，以后担任住院医师、总住院医师。1926年赴美国约翰霍普金斯医学院进修。1927年返回北京协和医院，1932年晋升副教授。1937-1948年任湘雅医学院院长。1948年-1979年受聘北京协和医院教授，任内科主任，主持医院内科工作，积极投入北京协和医学院复校与开诊工作，并把内科分成消化、心肾、传染、血液、呼吸等专业组，促成了内科学分支学科的专业化，开始了全面的科研工作。