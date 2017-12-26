姜丝可乐治感冒、枸杞泡酒壮阳？别信这些“营养食品”

过量饮酒本伤人，加了枸杞变成枸杞酒就是壮阳的“养生酒”了?可乐含糖量高，加姜丝煮煮就能防治感冒?饼干油脂、含糖高，加了猴菇就是“健康饼干”?然而，事实并非如此。

枸杞泡酒壮不了阳

枸杞里含有维生素A、类胡萝卜素等保健成分，还有人说枸杞中含有的黄酮类物质、枸杞多糖等有助壮阳。其实，一般来说，1500克白酒中才会放250克枸杞。本来枸杞中的这些保健成分就有限，再加上这些成分在酒中的浸出率并不是特别高，最终真正能起到的“养生”作用几乎可以忽略。唯一可以安慰的就是，过量饮酒伤肝，而枸杞在一定程度上有护肝的作用，能减小酒精对肝脏的伤害，顺便增加一点枸杞的香味，其他的作用几乎没有，也不过是爱喝酒者退而求其次的办法。

姜丝可乐治不了感冒

感冒了?煮点姜丝可乐喝吧!可是，你别忘了，可乐是高糖饮料，喝多了容易导致龋齿、肥胖和高血糖等问题，甚至会引发骨质疏松，它的里边并没有可缓解感冒的营养物质。即使很多人感觉姜丝可乐确实对缓解感冒起作用，也是其中姜肉的功劳，因为姜属于热性，可以驱寒，对治疗风寒感冒有一定作用。因此，与其喝姜丝可乐，还不如把姜去皮后，直接用水煮姜茶喝，对于风寒感冒还是有一些缓解作用的，若是风热感冒，不仅不能缓解，或许还会加重，所以不能乱喝姜茶治感冒。

猴菇饼干高热量

高糖、高油、高热量，这是大多数饼干的特点。猴头菇在医学上有猴菇菌片可用于“益气养血、固正培本”的说法，不过这是药用，和饼干中添加的猴菇并不同，而且猴菇饼干中猴菇的成分只有百分之十几，从配料表也能看出一些端倪，配料表的排序是：小麦粉、白砂糖、牛油、猴头菇……排在第二位和第三位的都分别是糖和油脂，也就说明除了饼干的主原小麦粉外，白砂糖和牛油的含量是最高的，而且还是动物油脂，注定仍然是高糖、高油脂的饼干，算不上健康的零食。

蔬菜干是用油炸过的

大多数果蔬，如果直接晾晒的话，可能会在其还没有完全变干之前，往往就先坏掉了。因此，我们现在能买到的果蔬干，大多是经过特殊的加工处理过的，而且这种果蔬干吃起来的口感往往是既甜(尤其是果脯等)又咸，而且一咬还脆脆的。了解其加工工艺就会发现，在制作果蔬干的过程中，一般都会将果蔬过油或者油炸。而且配料表中也会标注有麦芽糖、食用油等成分。此外，还要留意钠的含量，如果是高糖、高油、高钠的果蔬干，就放弃吧，远不如直接吃果蔬更健康。（华中科技大学同济医学院附属协和医院营养科 吴 艳）