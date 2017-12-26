打着"点穴"的幌子让人节食 专家：真正中医减肥不会打乱生活习惯

“您吃了吗？”是过去两个人见面的问候语。现如今“呦，你瘦啦！”则成了交流的正确打开方式。无论是真实与否，反正被说“瘦”的一方心里是乐呵呵的。减肥，似乎已经成了人们的刚需。

最近，有媒体报道，海淀区的80后王海（化名）因在某体重管理中心实施点穴减肥最终被紧急送医治疗。点穴减肥，既包含了中国传统医学的神秘元素“点穴”，又符合了令无数人为之向往的“减肥”，因此，此消息一出就引起了坊间对中医减肥的质疑——以“点穴减肥”为首的中医减肥方式到底有效吗？

点穴减肥绝不是禁食

“穴位是中医里的一个名词，点穴是中医治疗的一种手段。但是王海这件事和中医没有一点关系。”首都医科大学附属北京中医医院急诊科吴义春博士在接受科技日报记者采访时非常气愤地表示，难道用了中医术语就是中医吗？先不说点穴师是否都有资质，有些甚至连穴位都找不准。一群没有中医资质的人在做不应该做的事，让中医无辜躺枪，这个“锅”中医坚决不背。

继而，吴义春针对王海的减肥经历进行了逐条分析：每次点穴要配合严格的饮食，而且点穴之后的24小时内，完全断食，仅仅喝水。“实际最终减肥靠的是节食或禁食，效果就是‘饥饿’在发挥作用，点穴只是幌子而已。”吴义春表示，从平衡的角度看，不摄入食物体重肯定下降，这实际上并非减肥而是减重。“只是这个体重管理中心利用了中医点穴之名，行节食禁食之实。”

针对点穴师培训一个月即可上岗的说法，吴义春强调，点穴绝不是什么人都能做的。正规中医院的医生不管是拔罐、针灸还是推拿、按摩，都由学习和实践了多年的专业人士来操作，点穴不仅要求从业者对穴位拿捏准确度高，而且手法、持续时间都需要长期的专业培训，同时还要有丰富的临床经验。“如果遇到的是非职业医生，穴位不清、点穴用力过猛，还会造成意想不到的危害。”

事实上，中医的推拿、按摩、点穴的确可以帮助减肥，点穴只是推拿中的一个手法，通常是“以指代针”。“最关键的是要辨证施治，同样是减肥，每个人应选择的穴位、采用的手法都可能不同。”吴义春说，“与街头很多美容减肥商家要求减肥者严格节食不同，正规的中医减肥不主张打乱原有生活习惯。”减肥是一个系统工程，需慢慢调理，不能一蹴而就，更不能突然节食，那样对身体的伤害更大。“点穴减肥声称在很短的时间内就能瘦10多斤，即便成功也对身体健康无益，以牺牲身体健康为代价的减肥绝对是得不偿失的。”

针灸减肥更讲因症施治

除了点穴减肥之外，传统中医减肥方法中的针灸减肥由于具有可以抑制食欲，促进人体脂肪代谢，副作用小的特点，也广受减肥者的拥趸。

中医认为，肥胖的发生原因多与“湿、痰、虚”有关，更指出“肥者令人内热，甘者令人中满”“久卧伤气，久坐伤肉”，表明过食肥甘及缺乏运动是肥胖的主要原因。多数肥胖是由于脾肾气虚、痰浊、气滞、淤血等邪气停于体内所致。而无论是施行点穴按摩还是针灸、中草药物治疗等，都应因人而异、因证而异。

传统的中医针灸减肥，尤其是对没有明显内分泌问题的单纯性肥胖效果颇佳。据吴义春介绍，针灸减肥是通过对肥胖者神经及内分泌功能的调整，一方面在有效降低肥胖者亢进的食欲，减少进食量的同时，又抑制肥胖者的胃肠消化吸收功能，控制机体对营养物质的吸收，从而减少机体能量的摄入与储存；另一方面，针灸可促进能量代谢，增加能量的消耗，促进体脂动员及脂肪分解，最终实现减肥效果。

北京大学第一医院中西医结合科主治医师徐宇航也撰文称，采用耳针和体针相结合的方法对肥胖进行对症治疗，以起到使胃蠕动减弱和抑制胃酸分泌，延长胃排空时限，针刺或刺激耳穴可激起饥饿中枢、饱食中枢的人为变化，影响其营养状态，从而控制饮食，达到减肥目的。

但是，任何事情都不是绝对的，针灸减肥同样也存在一定的副作用，首先，它不是对所有肥胖者都有很好的减肥效果，而且对于部分人比如血友病患者、凝血机制障碍的人，是不建议针灸减肥的。（记者 李 颖）