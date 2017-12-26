科学家找到胚胎生长受限原因

胚胎发育受限和反复流产是临床常见的妊娠相关疾病，与母胎免疫系统微环境异常密切相关。

为什么有人会反复流产？中国科学技术大学免疫学研究所魏海明教授和田志刚教授课题组合作发现，在人和小鼠早期妊娠蜕膜组织局部存在大量NK细胞亚群，通过分泌生长因子促进胚胎的发育。缺失这种可以分泌生长因子的NK细胞，会出现胚胎生长受限现象。该成果近日发表于Cell出版集团旗下顶级期刊《免疫》上。

胚胎发育过程中需要形成特殊的母胎界面来呵护胎儿的正常发育。母胎界面包括大量蜕膜自然杀伤细胞（dNK），这种细胞在妊娠前三个月占淋巴细胞总量的70%，如此大量存在的dNK细胞在胚胎发育中发挥何种作用尚不清楚。

课题组通过全基因筛选，比较了蜕膜NK细胞和外周血NK细胞功能基因差异，发现早期妊娠蜕膜NK细胞高表达PTN、OGN等对胚胎早期发育非常重要的生长因子。胚胎来源的绒毛外滋养层细胞表达的HLA-G与蜕膜NK细胞相互作用，诱导NK细胞大量表达生长因子，促进胚胎发育。在反复流产病人中发现蜕膜NK细胞表达生长因子能力显著下降，不能支持早期胚胎的正常发育。

为挽救由于NK细胞分泌生长因子减少导致的胚胎生长受限，课题组在体外用骨髓造血干细胞诱导出蜕膜样NK细胞，并对小鼠进行静脉过继转输治疗，转输后的老龄鼠和生长因子缺陷鼠妊娠结局明显改善，胚胎生长受限缓解。

该研究发现了NK细胞在蜕膜组织局部具有独特的促进胚胎发育的生理学功能，所探索的定向诱导特定功能NK细胞过继转输方案，为临床治疗胚胎生长受限和反复流产等相关疾病提供新的思路。（记者 吴长锋）