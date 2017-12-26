宝宝患湿疹 妈妈怎么办

什么是湿疹

婴儿湿疹是婴儿期皮肤病中的一种常见病，是一种慢性、长期和反复的皮肤表现。婴儿湿疹多发于出生后40天左右，首发于头面部，特别是双面颊和前额，初期为散布的针头大小红色小丘疱疹，或干燥性红斑，部分融合成大片红色斑片，或破溃渗出黄色液体后结黄痂，渗液多时可将黄痂冲走，遗留红色糜烂面；重症患儿皮疹可累及整个头面部，有随年龄增大逐渐由头面部向四肢迁移的趋势。

湿疹不等于过敏

很多人都把湿疹等同于过敏，虽然湿疹患者中对食物过敏的很常见，但真正由食物诱发的湿疹很少，发病原因上两者不是直接因果关系。美国国家过敏和感染疾病研究所（NIAID）发布的指南也支持这个观点。盲目地回避可能引起过敏的食物，甚至停喂母乳，并不能完全有效预防湿疹，反而可能影响孩子的生长发育。总之，对轻中度湿疹而言，查找食物过敏原的意义不大。对于全身大面积发作的严重湿疹，或者宝宝又拉又吐，肚子不舒服，生长缓慢，同时有湿疹，才要考虑去寻找饮食的原因。此外还要避免将湿疹与其他皮肤疾病混淆，导致治疗不当或者过度治疗。其中特别有必要鉴别的疾病是婴儿脂溢性皮炎和新生儿痤疮，这两个疾病是有自愈性的，完全可以不用治疗。

不要惧怕“激素”

“激素”二字常常让家长浮想联翩：“性早熟”、“生长抑制”、“内分泌异常”等，因此本能地选择回避激素类药膏。放眼世界，目前湿疹的首选药物还是糖皮质激素。科学研究显示，只有在大剂量口服或注射激素药物时才会出现上述不良反应。而治疗湿疹时只是外用中、弱效激素类药膏，只要规范使用，并不会出现明显不良反应。但如果因为担心而拒绝使用激素药膏，延误治疗，就可能拖成大面积、不易控制的难治性湿疹。

用好护肤霜和激素药膏

关于治疗，家长们应该保持耐心，湿疹是一种病程较长且容易反复发作的皮肤病，不要让自己的焦虑影响到宝宝，为宝宝营造一个愉悦健康的家庭氛围，帮助宝宝顺利度过湿疹高发期。

湿疹的治疗包括四块内容：皮肤保养、外用激素、止痒和防治感染。

通常对轻症或仅有皮肤干燥损害时，比如宝宝皮肤只是有点变红、脱皮，或只有几个小疹子的轻症湿疹，普通的润肤霜就是特效药（“霜”“乳膏”剂型比“露”剂型好。因为“露”的水分蒸发快，不能持续为皮肤保湿）。此时一定会有很多宝妈站出来反对：我已经保湿了，为什么宝宝湿疹还不好？需要注意的是抹护肤霜的量和次数一定要足，每天至少3次~5次。如果家里空气干燥，宝妈发现抹护肤霜后不用多久，宝宝的皮肤就又干燥了，此时，可以增加抹的次数。对于很多治疗期的孩子，保湿霜的用量可达到一星期250克~500克。妈妈此时需要像一个“粉刷匠”一样为宝宝做保湿处理。

中重度的湿疹，除了需要保湿外，还需配合使用中、弱效的外用激素药膏。根据药效，外用激素可以分为Ⅶ到Ⅰ级，Ⅰ级的药效可以是Ⅶ级的1800倍，副作用的风险也更大。常用的外用激素由弱到强排序是：1%氢化可的松、0.1%丁酸氢化可的松乳膏、0.1%糠酸莫米松软膏、0.05%布地奈德、倍他米松、氯倍他索等等。治疗幼儿湿疹，通常不会选用最后两种强效激素，一般1%氢化可的松就可以止痒消炎，遗憾的是1%氢化可的松中国市场上很难见到，因此我们常用和它强度相当的0.1%丁酸氢化可的松乳膏。当需要比0.1%丁酸氢化可的松乳膏更弱的激素时，可以咨询药房，通常药房会自己配制。在湿疹得到控制后，可以采用“降阶梯”的方法，逐步减少激素比例，增加保湿霜的比例，直到停药；但润肤保湿剂的应用不应间断，才能有效防止湿疹复发。坚持应用润肤保湿剂可改善皮肤屏障功能，减少皮质激素软膏的用量，减少复发。

涂外用激素药膏要注意啥

1.尽可能用中、弱效的药膏。

2.每天最多涂2次；症状较轻者一天只涂1 次。涂抹面积不要超过体表面积的1/3。

3.使用时间以5~7天为宜，若7天后症状仍然没改善，要及时看医生。

4.使用两种以上的药膏时，不同药膏的使用间隔时间为2小时以上。

长了湿疹的宝宝，最主要的表现就是痒。最安全、最有效的止痒方法仍然是大量多次地涂抹润肤霜。瘙痒严重影响宝宝睡眠时，可以口服氯苯那敏、氯雷他定、西替利嗪等抗组胺类抗过敏药止痒。这三种药的区别在于，氯苯那敏属于一代抗组胺药（同属这一代的抗过敏药还包括苯海拉明和赛庚啶），其止痒的效果会稍微强些，但一代抗组胺药有使宝宝嗜睡、乏力这样的不良反应，适合睡前服。为减轻一代的不良反应，二代抗过敏药氯雷他定和西替利嗪应运而生。这类抗过敏药除了嗜睡、乏力的不良反应小外，还有长效的作用，通常一天只需服用一次。但这类药物一般不推荐两岁以下儿童服用。

宝宝湿疹突然恶化很可能与细菌感染有关。脓疱、渗出、结痂都可能提示合并感染，细菌通常是金葡菌，也有可能是链球菌。是外用、口服还是静脉使用抗菌药要医生根据感染的严重程度来决定。抗感染的同时还要做好保湿，外用抗炎药。常用的外用抗菌药是莫匹罗星软膏。

药膏很难抹匀，怎么办

当宝宝全身大面积湿疹的时候，用手指头一下一下去抹，就容易造成薄厚不均，或者有地方漏掉。可以把药膏和宝宝平时的润肤露按1∶1的比例，混合均匀，涂抹宝宝的皮肤。有破溃渗水的地方，不能涂润肤露，应该用激素药膏和抗菌药按药膏1∶1混合，涂抹患处抗感染。

湿疹本身还是比较容易治疗的，对于宝妈来说难以做到的是坚持。很多情况下，对宝宝病情管理不良的原因，一个是对润肤剂作用的怀疑态度，使其不能被坚持使用；另一个是对糖皮质激素有恐惧心理，因而盲目拒绝使用，或在病情较重时的“滥用”。

（北京协和医院 左玮）