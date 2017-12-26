哺乳期妈妈不吃绿叶蔬菜或致婴儿脑出血

长久以来，清远不少市民对绿叶蔬菜存在一种误区，认为蔬菜偏凉偏寒，不适合哺乳期妈妈食用，担心一旦食用不仅会不利于恢复身体，还会导致婴儿拉肚子。

其实不然。清远市人民医院儿科医生纪国业举了一个例子说，清远一位哺乳期妈妈，长达一两个月不食用绿叶蔬菜，不仅可能让自己缺乏营养，还可能导致婴儿患有晚发型维生素K缺乏症，容易致使婴儿某个部位出血，尤其常见的是颅内出血，严重时可以致命，“在清远农村地区，晚发型维生素K缺乏症更为常见。”

纪国业提醒说，预防该疾病最有效、最经济、最根本的方法就是哺乳期母亲在产褥期坚持进食足量绿叶蔬菜，避免因传统观念如产褥期“戒口”而停止进食绿叶蔬菜，哺乳期母亲一定要均衡饮食，鱼、肉、蔬菜等均需要摄入。

个案：妈妈哺乳期不吃蔬菜，婴儿脑出血致死

在清远，不少哺乳期妈妈在坐月子时都选择不食用绿叶蔬菜，出现了婴儿脑出血的悲剧，这样的案例并非个例。

“医生，请帮忙看下孩子究竟是怎么回事？”小孩子大哭了半天，还出现抽搐症状，一位妈妈焦急地询问医生。清远市人民医院医生详细查看了孩子，原来是一个多月的婴儿，囟门饱满，张力高，一问病史，原来婴儿母亲产褥期从未进食绿叶蔬菜，儿科急诊医生连忙做了一个头颅CT，确定是脑出血，急忙送去儿科重症监护室进一步观察治疗。

纪国业介绍说，这不是偶然出现病例，特别是在冬天出生，从偏远地区来的婴儿尤为常见。此前，清远一名农村的妈妈发现出生不到3个月的婴儿有些异常，送婴儿到清远市人民医院就诊，在去医院途中就已经死亡。经过医生检查，发现婴儿囟门胀、饱满，原来是因为缺乏维生素K，导致出现了晚发型维生素K缺乏症，致使脑出血，最终没能及时抢救过来。

“这样的悲剧完全可以避免，只要妈妈适量食用绿叶蔬菜。”纪国业介绍说。

足月儿也可能缺乏维生素K

纪国业介绍说，晚发型维生素K缺乏症是一种因为母亲在产褥期摄入绿叶新鲜蔬菜不足而导致以母乳喂养为主的婴儿发生的维生素K缺乏，从而进一步引起一系列凝血功能障碍疾病。维生素K是一种脂溶性维生素，参与人体Ⅱ、Ⅳ、Ⅸ、Ⅹ凝血因子的生成，食物中以绿叶蔬菜最为丰富；每年均有不少晚发型维生素K缺乏症病例发生，该病常常发生于1—3个月以母乳喂养为主的婴儿，其母亲多因传统因素在产褥期停止进食绿叶蔬菜。

长期以来，人们认为只有出生体重不足、早产儿以及有产伤的婴儿最容易患维生素K缺乏症，但现在许多证据显示，即使身体完全健康的足月儿，也可能因缺乏维生素K而引起颅内出血，而且多见于长期单纯母乳喂养的婴儿。该类患儿通常因进食差、呕吐、黄疸甚至抽搐才到医院就诊，多数发现时已经出现脑出血，伴有全身凝血功能障碍如皮肤淤点、瘀斑、伤口或针刺处出血难止。发生脑出血的婴儿往往伴有呕吐、黄疸、贫血、抽搐，严重的可导致死亡，检查可发现婴儿囟门胀、饱满。凝血功能检查提示APTT、PT等时间明显延长，有脑出血者行头颅CT检查可见硬膜下或脑实质见高密度影。

“在城市相对来讲，这类情况比较少见，山区农村更加常见。”纪国业介绍说，广东很多地方有一个认知观念，认为产褥期吃蔬菜容易导致湿寒，所以很多家庭不给产褥期的妈妈食用绿叶蔬菜，这在农村更为常见。加上冬天天寒地冻，采摘蔬菜不便，产褥期妈妈一个月甚至更长时间没吃绿叶蔬菜都很常见。

建议：适量食用绿叶蔬菜

“农村地区多数都是母乳喂养，妈妈没吃绿叶蔬菜，自然会导致婴儿容易患有晚发型维生素K缺乏症。”纪国业分析说，城市里面不少妈妈选择给婴儿喂养一定量的奶粉，奶粉中就含有维生素K，与母乳喂养相结合，一般不会缺乏维生素K。纪国业认为，晚发型维生素K缺乏症很容易预防，一句话就是产褥期妈妈多食用绿叶蔬菜，不要被一些错误的传统观念和习俗误导。

万一婴儿患有晚发型维生素K缺乏症，该怎么办？纪国业表示，晚发型维生素K缺乏症治疗原则为通过静脉或肌注方式迅速补充维生素K，同时输注血浆补充凝血因子，有脑出血者可行外科血肿清除术、减轻颅内压力等治疗，该病发生脑出血而存活者往往会留下神经后遗症，如继发性癫痫、脑瘫、精神运动发育迟缓等。

纪国业建议，预防该疾病最有效、最经济、最根本的方法就是哺乳期母亲在产褥期也坚持进食足量绿叶蔬菜。

■链接

不能用维生素补充剂代替蔬菜水果

有的家长认为，都是补充维生素，用维生素补充剂更方便，因此就用维生素补充剂代替水果和蔬菜。医生表示，只要条件允许，应尽量从食物中摄取维生素，如果是因为某些特殊情况导致不能全面有效获得维生素，则可以考虑食用维生素补充剂。

维生素补充剂是不能代替蔬菜和水果的。医生介绍说，因为蔬菜、水果中的各种维生素是按一定比例存在的天然成分，是多种维生素的集合体；而维生素制剂多数是人工合成的，两者在性质上会有所差别。

蔬菜、水果除了含有维生素外，还含有一些对人体的作用与维生素类似的天然物质，如叶绿素、胡萝卜素等。此外蔬菜中含有矿物质、微量元素、碳水化合物、纤维素等非维生素类营养成分。

有的家长容易陷入一个误区，认为既然要补，那就补得全面一点，总给宝宝吃综合性维生素。医生表示，维生素补充剂并不是所含种类越多越好。医生建议，对于挑食特别厉害的宝宝，吃东西的品种少，可以选择补充综合性维生素剂；如果是缺乏某些维生素，建议有针对性地补充更合适；如果只是缺乏某一种维生素，没必要补充综合维生素制剂，因为有的维生素会产生蓄积中毒的情况。

给宝宝补充维生素一定要注意用量，特别是维生素缺乏者，最好由医生判断该如何补充。如果宝宝缺乏某种维生素，补充一段时间后，最好到医院复查，看症状程度如何，或者看医生开的药量，根据情况找医生再做检查，看症状是否改善，看是否有其他症状发生，综合判断是否需要继续补充。