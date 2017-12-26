儿童多吃鱼有助提高智商

美国一项新研究显示，每周至少吃一次鱼的儿童不仅睡得更好，而且智商也会提高。研究人员建议，应尽早让儿童吃鱼。

此前有研究显示，鱼类富含的OMEGA-3脂肪酸能提高认知能力，OMEGA-3脂肪酸还能改善睡眠，但鱼类摄取、提高认知和睡眠改善间究竟存在什么关联？为此，美国宾夕法尼亚大学的研究人员选取了541名9至11岁的儿童进行研究，其中男孩比例为54%，女孩占46%。

研究人员通过调查问卷了解了上述儿童过去一个月吃鱼的频率，还利用韦氏儿童智力表来测试他们的语言能力和非语言能力。此外，这些儿童的父母填写了有关睡眠质量的调查问卷，调查内容包括儿童的睡眠持续时间、夜醒频率以及日间嗜睡情况等。

经过分析，研究人员发现每周吃鱼的儿童比“很少”或“不”吃鱼的儿童在智商测试中要高出4.8个点。此外，吃鱼量增加也与睡眠障碍减少相关，研究人员认为这表明睡眠质量有改善。

研究人员认为，这项研究进一步表明吃鱼确实能带来积极的健康益处，因此应加强宣传和推广。他们建议，应尽早给儿童吃鱼，最早10个月大就可以。

该研究报告日前发表在英国《科学报告》杂志上。