有这五个信号，一见钟情即是真爱

“我要怎么才能知道：这个人就是我的真命天子？”心理学也许无法给你100%打包票的万能答案，但下面5个信号，你可以试着找找。

1.他（她）对待服务生的态度？

别总是关心最后谁买单、对方对AA制是何态度。其实一个人和服务生的沟通方式更能说明问题。心理研究不止一次表明：和一个人下餐馆三次，如果这个人对服务生都能友善和慷慨对待，这样的品性绝对不会是惺惺作态。

如果此人对饭桌对面的你也一样友善慷慨，那么恭喜你，这个人真的就是如此值得深交。

2.他（她）和异性家属相处得如何？

一项心理调查发现了这样一种奇妙的关联：刚刚开始进入考察期的未来对象，当你有机会进入他（她）的家庭、和他（她）的家人一起沟通和交流时，他（她）对自己的异性亲人越是真诚友善亲情满满，将来你们真的成为伴侣后，彼此的幸福度也就越高。

3. 认识你之后，他（她）是否坚持自己的事业和爱好？

认识你之后，两个人都在享受一份蜜月般的新鲜感觉，但倘若他（她）为了你总是可以打断自己本来的工作或学习计划、经常放弃自己原本的兴趣爱好，这样的人真的是个有计划、懂得坚持的人吗？

若是连自己宣称的事业和爱好都坚持不了，那将来你可能听到的一句“我的眼里只有你”也没什么长远价值可言。

4.某天突然怀疑他（她）是否合适自己，但第二天见到对方又不能自拔。

如果对方做了什么事、说了什么话突然让你感到厌恶，以至于你开始怀疑“我们到底适不适合？”先别急，再给他（她）一个机会，也再给自己一个机会。

如果第二天，这个人的整体感觉还是会让你觉得舒服自在，那你对和他（她）继续下去的未来也会更有信心。而这份信心，比试图一直保持好感争取到的满足要持久得多。

5.以3个月为限，你对他（她）依旧“一见钟情”。

国际知名网站“今日心理学”曾发表过一项数据：那些因为“一见钟情”，一开始因为很确信对方一定是“对的人”而靠近彼此的伴侣组合，至少有80%都坚持不过3个月……

你，和你的他（她），会是那20%吗？(张真 编译)