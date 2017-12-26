面对他的犹豫，我是否该离婚？

本期做客专家

魏湘，国家二级心理咨询师，北京颢润心理咨询中心创办人，北京师范大学应用心理学博士

Q:我爱人今年3月份提出离婚，但我们去民政局时因为一些手续不齐，当天没有办理成功。从民政局走出来的时候，我看他有些不舍，之后我俩没再联系。

在今年5月中旬，他来过一个电话，那是我俩的结婚纪念日，我问他什么事情，他又说他打错电话了，之后到现在再没有联系过我。我搞不懂他在想些什么，如果要离婚，那没必要拖得这么久，如果不离婚，又没有音讯。我想知道他究竟想怎样？

我俩经人介绍认识，恋爱有半年左右的时间结婚。恋爱时感情很好，婚后感情也尚好，有时会有一些矛盾，但矛盾解决后，心里也不会有什么过不去的坎儿。

结婚一个月左右的时间，他父母欺负我，他在旁边没有任何反应，我一气之下搬回了我妈妈家。他母亲第二天去我妈家大吵大闹，他在旁边还是一副事不关己的样子。等他妈妈走了，他先是劝我，说他母亲做得不对，后来说着说着又变成我做得不对了。我妈问他我哪里做错了，他又说不出什么。这件事情让我一直耿耿于怀，不想原谅他，所以渐渐我们的关系越来越僵。他曾经让我搬回他家生活，但我不想面对他母亲，没有同意。于是他提出了离婚，我也同意了，只是从那天到现在他再也没有音讯。

是离婚？还是不离婚？我想这事总要有个结果，可又不想主动和他联系，因为我不知道他在想些什么。他为什么没有音讯？他究竟是想要离婚，还是在犹豫？ 紫琴

A:紫琴，你好！

看上去你们两个人都卡在是否要离婚的僵局中了，我想，你的内心好像也很纠结，是否你在等待他的结果，好决定你该如何？

但我不得不问，你对于这段婚姻是如何考虑的呢？包括离婚，好像都是因为彼此父母之间的问题。你本人希望得到些什么吗？我们中国人经常讲婚姻是两个家族的关联，但首先还得以当事人是否愿意生活在一起为前提。看上去你们两个在3月份就想离婚，但没离成，就一直拖到了现在，是否你们两个人都有些不舍呢？

既然两人都没有彻底决定分手，那就试着面对现在的问题。你们两人恋爱半年时也有过矛盾，但矛盾解决后心里也没留下什么，这好像在说你们两个人相处起来还是不错的，并且能够处理相互之间的问题。但在碰到和父母关系方面时，两个人失了方寸，闹到了离婚程度。

这是否可以理解为你们两个人还是愿意彼此在一起的，只是最好少触及和父母的关系呢？既然如此，两个人是不是可以协商一下，如何生活在一起，又能和父母有距离的和平相处的方式？

如果你没有彻底想要分手，他也没有马上要离婚，那你们就试试沟通，把你的感受和想法告诉他，再看看他的想法和打算，从而判断你们两个人是真的走到了分手的阶段，还是因为一些误会，把两个人都暂时卡在中间无法动弹。或许两个人心中还都有着对对方的爱意呢？

每个婚姻都迟早会面对和双方父母关系的问题，谁都无法直接给我们一个解决问题的“完美版婚姻”，终究要靠自己来解决问题，靠自己经营一段“合适的关系”。只要两个人还决定在一起，每个问题都可能有协调的办法。

相信你也有自己想法，那就试试看吧。为自己创造幸福，什么时候都不晚！