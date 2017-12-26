冬季警惕小儿憋喘性肺炎

入冬以来，各医院儿科人满为患，儿童咳嗽、感冒、发烧等呼吸道疾病反复发作，其中，憋喘性肺炎起病急，更是让家长担心不已。北京中医药大学附属中西医结合医院儿科原主任张思莱指出，憋喘性肺炎的染病人群以一岁以内的宝宝为主，家长需预防交叉感染。

喘憋性肺炎又称毛细支气管炎，主要侵犯两周岁以下的婴幼儿。她指出，毛细支气管炎是病毒感染所致，症状以憋喘为主，表现为发烧、气喘、呼吸困难，一般疗程需10~14天，治疗以吸氧、雾化为主。据介绍，由于婴儿呼吸道管腔狭窄、气道黏膜血管丰富、上皮纤毛运动差，极易发生由于黏性分泌物、水肿、肌肉收缩而导致气道梗阻，出现喘憋，尤其是6个月以下的小婴儿发病后会非常凶险。

张思莱告诉记者，冬季婴幼儿易发“喘憋性肺炎”，这是由于冬季气候干燥，是病毒和细菌活跃的季节，孩子受呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒感染或其他致病微生物感染后，发病急，病情变化快。因此婴儿家长要特别提高警惕，发现孩子咳嗽、喘憋要及时就诊，控制喘憋和感染，避免发展成支气管哮喘并发心力衰竭及呼吸衰竭危及生命。

专家提醒，对于已患病的孩子，首先要保持孩子居室的环境安静，室内要经常通风，保持房间温度在20摄氏度左右，湿度以60%为宜。要避免患儿居室内有烟雾。孩子喘憋发作时家长可抬高其头部与胸部，取半卧位，以减轻呼吸困难。如孩子唇周有发绀，说明缺氧，应及时给予吸氧。还要多次口服液体以补充水分，必要时静脉点滴补液。