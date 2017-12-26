不是所有水果都适合加热吃

入冬以来，网络上各种“水果热着吃”的养生文章广为流传，煲汤、微波炉烤、油煎……各种传统吃法和新潮“暗黑料理”都引起网友的讨论。武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，并不是所有人在吃水果的时候都必须热着吃，脾胃较弱、体质偏寒怕冷的人、老年人，比较适合在冬天把水果热一热再吃，如果本身体质就偏热，没有必要把水果热着吃。

曾晶解释说，水果含有碳水化合物、果胶、维生素等营养素，大部分维生素对热不稳定，在加热的过程中，维生素 C会被破坏，所以一般不建议水果加热后吃。

冬天温度低，怕凉的人可以把水果加温后进食。例如放在温水里温一下，或者放进微波炉里稍微转一转，炖雪梨、烤橙、水果粥、水果茶等只是增加水果的食用方法或增加食物的风味，并不推荐作为吃水果的常规动作，油煎方式无疑更应该尽可能少用。

曾晶建议，水果最好是原汁原味原形吃，这样可以让水果的营养价值得到最大程度的体现。水果加热吃要因人而异，不可盲目，要根据自己的肠胃功能和吸收能力而定，健康的成人吃水果每天保持在200~350克就能满足膳食要求。

适合加热吃的水果

1.梨

冰糖炖雪梨是一道传统的特色甜点小吃。梨润肺清热，生津止渴，与冰糖同用，可增强润沛止咳作用，治疗小儿肺燥咳嗽、干咳无痰、唇干咽干等症。梨中较多糖类物质和多种维生素，容易被人体吸收。

2.山楂

山楂性味酸甘微温，有开胃消食、化滞消积、活血化淤的功效，制作时将鲜山楂洗净后，去籽、切片，盛入杯中，加入茶叶一起冲泡，制成山楂茶。常饮用山楂与茶叶泡成的山楂茶，有明显的降低血清胆固醇、降血压、利尿、镇静等功效。另外，还可消积食、清淤血、止腹泻、解毒化痰以及辅助治疗小儿疝气。

3.桔子

桔子有促进人体新陈代谢的作用，将桔肉和茶叶用开水泡制后饮用，对防癌有一定效果，如果用新鲜桔皮与白糖一同冲开水喝，有理气消胀、生津润喉、清热止咳的作用。

4.枣

用红枣与茶同泡，常饮有明显的防癌、抗癌、预防心血管疾病和健脾开胃的作用。红枣与茶叶、甘草煎汤饮用，对贫血、血小板减少性紫癜、妇女更年期盗汗等均有改善作用。

5.菠萝

用菠萝和鸡、牛肉一起做菜，可以增加食欲。菠萝中含有促进血液循环酶能降低血压，可以预防脂肪沉积。菠萝中还含有菠萝蛋白酶能止咳。

6.苹果

苹果性味甘、酸、凉，入脾、胃、肺经，有生津润肺，除烦解暑，开胃醒酒，除湿止泻之功，苹果含有丰富的维生素、大量的纤维素，能够促进胃肠道的蠕动，吸附水分，从而使大便软化，促使大便排出，苹果中的纤维对儿童的生长发育有益。苹果中的锌能增强儿童的记忆力。（记者周洁莹 通讯员田乃伟）