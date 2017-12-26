冬至养生勿忘两种饺子 进补喝老母鸡汤

小至

唐·杜甫

天时人事日相催，冬至阳生春又来。

刺绣五纹添弱线，吹葭六琯动浮灰。

岸容待腊将舒柳，山意冲寒欲放梅。

云物不殊乡国异，教儿且覆掌中杯。

【古诗今译】

天时人事，每天变化得很快，转眼又到冬至了，过了冬至白日渐长，天气日渐回暖，春天即将回来了。刺绣女工因白昼变长而可多绣几根五彩丝线，吹管的六律已飞动了葭灰。堤岸好像等待腊月快点的过去，好让柳树舒展枝条，抽出新芽，山也要冲破寒气，好让梅花开放。我虽然身处异乡，但这里的景物与故乡的没有什么不同之处，因此，让小儿斟上酒来，一饮而尽。

【诗词赏析】

《小至》是唐代诗人杜甫的一首七律。此诗写冬至前后的时令变化，刺绣女工、吹管葭飞、河边柳树、山上梅花等生动地描绘出了冬天里孕育着的春天景象。

由于冬至特定的节气和自然环境，诗人墨客们都会感叹时光与人生，感叹岁末与寒冬，讴歌冬至节。诗圣杜甫《小至》诗中的“小至”是指冬至日的第二天（一说前一天）。诗的末二句写出诗人对故乡的回忆。虽然身处异乡，但云物不殊，教儿斟酒，举杯痛饮。这举动和诗中写冬天里孕育着春天气氛的基调是一致的，都反映出诗人难得的舒适心情。

【养生解读】

12月22日迎来冬至节气，中医认为，冬至一阳生，阴极之至，阳气始生。简单地说便是冬至是阳气开始逐渐萌发生长的时机，此时注意养生，有利于健康过冬，甚至能为来年春天的健康贮备能量。

冬至养生勿忘两种饺子

养生专家提醒，冬至节气要用好两种“饺子”。

第一种饺子是用来吃的，俗话说“冬至饺子带喝汤，不怕身上起冻疮”。

南京市中西医结合医院治未病中心副主任中医师夏公旭介绍说，饺子最初是一种防治冻疮的食疗方，是有医圣美誉的汉代名医张仲景为治疗百姓耳朵冻伤发明的美食，原来主要是用驱寒活血的药材搅拌在肉馅里，用面皮包裹成耳朵的形状，热汤煮熟后给冻伤的人吃。

如今，如今自己动手包饺子已经成了冬至里的习俗。夏公旭介绍，冬至节气，不妨吃些韭菜鸡蛋、胡萝卜羊肉、香菜肉馅的饺子，有助于温补气血，增加热量。

第二种“饺子”长在我们身上，就是我们的耳朵。南京市中西医结合医院耳鼻咽喉科主任杨明介绍说，耳朵不仅是人类的听觉器官，其实按摩耳朵还有不少保健功效呢。中医认为，肾开窍于耳。冬至以后气血运行不畅的或者肾阳虚的人耳朵比较容易生冻疮。这个时候经常按摩耳朵，有助于肾脏的保健和气血的顺畅。其中最常用的三种按摩方式是拉耳垂、提耳尖和摩耳廓。

拉耳垂：用两手的拇指、食指同时按摩耳垂，先将耳垂揉捏、搓热，然后向下拉耳垂15～20次，发热发烫为度。

提耳尖：用双手捏住双耳上部耳轮，适量提拉耳尖，提拉的时候大拇指和食指顺便对耳尖进行按摩，以微微发热为度。

摩耳轮：拇指位于耳轮内侧，其余四指位于耳轮外侧，揉搓2～5分钟，再往上提揪，以耳部感到发热为止。

冬至进补喝老母鸡汤

按照南京的民间习俗，南京人素来有“一九一只鸡”的风俗。就是从冬至算起，每进“一九”喝一次鸡汤。老母鸡汤虽然有补益功效，但却不是什么人都适合喝，喝不对还会适得其反，补身不成反伤身。

夏公旭介绍说，很多人不分体质就盲目食疗进补，往往都是“补”出了问题才想到找医生咨询，老母鸡汤虽然是传统滋补食疗美食，但是有些人却不适合食用。一般来说，脾胃虚弱、痰湿和湿热体质的人群都不宜喝老母鸡汤进补。老母鸡汤属于比较厚腻的滋补食疗汤品，脾胃运化功能较差的人不但不能充分吸收其中的有益物质，反而会给脾胃带来负担。

如果你想知道自己适不适合喝老母鸡汤进补，不妨伸出自己的舌头，对着镜子看一看舌苔。舌体胖大，舌苔滑腻、白腻，舌边常有齿印成排的人一般属于痰湿体质，脾虚的人舌边一般也有齿印。湿热体质的人舌苔不但比较腻，还会带些黄，这是比较粗略的判断方法。

如果出现上述特征，最好不要喝老母鸡汤进补。可以先到医院尝试调理一下身体，等到体质比较健康的时候再进补，这样才能真正达到进补的效果。