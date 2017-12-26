冬季儿童易患病 宝妈护理需注意

冬季寒风嗖嗖，病毒“横行霸道”，发烧、咳嗽、腹泻……各家医院儿科病员扎堆，家长们见面问话，几乎都成了：“你家孩子咳嗽好点了吗？”“你家孩子还拉肚子吗？”山东省济宁市中医院儿科主治医师赵建伟介绍，眼下正值冬季，冷空气刺激加上冬季雾霾多，是儿童呼吸道、消化道感染以及小儿哮喘等疾病的高发期，抵抗力本身就比较差的儿童很容易受到袭击。家长在冬季护理儿童时，注意以下几个方面。

合理安排膳食 注意营养保健

热食为主 冬天的食物要以热食为主，生冷的食物不易消化，容易伤及孩子稚嫩的脾胃。热食如煲汤、煮粥等，可选择养心除烦的麦片粥，消食化痰的萝卜粥，补益脾胃的山药粥、红薯粥、南瓜粥等。

适当补充热量 冬日适当多吃一些高热量的食物，以提高机体对低温的耐受力，如瘦肉、鸡蛋、鱼、牛奶、豆制品等富含蛋白质的食物。但有些家长错误地以为，冬天孩子需要更多的高蛋白、高脂肪食物才能抵御寒冷天气。研究表明，冬季孩子所需的能量与其他季节相差并不是太大，所以过多的高蛋白高脂肪食物有可能造成身体负担。要看孩子的消化能力，可通过孩子的大便、睡眠、口气、舌苔等来判断饮食是不是合理。

加强维生素摄入 研究表明，维生素A可以增加人体的耐寒能力且具有保护呼吸道及消化道黏膜的作用。富含维生素A的食物有动物肝脏、肾以及肉类、乳类、鱼类、蛋类，植物性食物如胡萝卜、番茄、红薯、菠菜、卷心菜、南瓜、紫菜等。婴幼儿可以根据医生建议适量补充鱼肝油等维生素A制剂。同时家长要注意多给孩子摄入富含维生素C的蔬果。对户外活动较少的孩子，很容易出现维生素D缺乏，要注意补充维生素D。

避免食积 “若要小儿安，三分饥与寒。”父母总担心孩子吃得少，吃不饱，总想让孩子多吃一点儿。孩子吃多了，几天下来就容易形成食积便秘。中医认为，肺与大肠相表里，即大肠有病会影响到肺的功能，进而引起肺及呼吸道感染。

根据天气 及时增减衣服

冬日寒潮多，空气干燥，气温变化大，忽冷忽热。孩子的穿衣要随着气温的变化适当增减，穿的过多捂得太严实，容易出汗反倒容易感冒。从户外进入室内要及时脱衣，运动后及时擦汗及更换汗湿衣服。由于儿童的体温调节中枢和血液循环系统发育尚不完善，不能及时调节体内和外界的急剧变化，当调节失去平衡，冷风刺激就可能出现发热、咳嗽，流鼻涕等感冒症状，如果抵抗力低或治疗不及时，可发展成气管炎、肺炎等。对孩子来说穿干爽透气的袜子、戴帽子都能有效抵御寒冷。佩戴口罩能防寒还可预防呼吸道传染病，但要注意不要过分使用，以免降低孩子对冷空气的适应能力。

定时通风 保持室内空气流通

冬季室内温度高，湿度相对较低，加上门窗紧闭，室内空气流通差，居室内微生物密度较高，儿童容易遭受病毒侵袭。所以，即使是在寒冷的冬季，也要定时开窗通风，保持室内空气流通和新鲜。开窗时间段以上午9点~11点或下午2点~4点为佳。因为这两个时段内，气温已经升高，在大气底层的有害气体已经散去，开窗换气效果较好。每次通风20分钟左右即可。冬季，孩子绝大部分是在室内，要保证室内合适的温度和湿度。使用加湿器和空调，要注意清洗和消毒，防止病毒滋生。此外孩子的衣被需要经常洗晒，保持清洁。

多晒太阳 坚持户外锻炼

儿童久居室内呼吸道长期不接受外界空气的刺激，得不到耐寒锻炼，接触感冒病人后，因对有害菌抵抗力差，很易患病。所以，冬季孩子应坚持参加户外锻炼。户外锻炼有助于提高孩子皮肤的适应能力，还能够接受阳光照射，这些都有助于防病和提高免疫力。天冷可选择阳光充足、风较小的时候，让孩子在大自然中活动30分钟~1小时，可增强体质。阳光可以帮助幼儿对钙、磷的吸收，增强机体的抗病能力。

特别提醒家长注意的是，雾霾天不适宜户外锻炼。冬季是呼吸道传染病流行的季节，家长应尽量避免带孩子去人多拥挤的公共场所，如游乐场、电影院、大商场等。注意督促孩子的手不要乱碰脏东西，要勤洗手，注意卫生，防止病从口入。

推拿按摩 防病强身效果好

小儿推拿是一种重要的中医外治方法，绿色无副作用，不会对儿童造成不必要的疼痛和伤害，可以预防疾病和增强体质。儿科的某些疾病变化很快，往往不需要服药治疗，通过小儿推拿按摩特定经络、穴位可起到发汗解表、醒脑开窍、调理脾胃等功效。

三九贴是在一年中最冷的“三九”时节选用具有温经通脉功能的中药，在特定穴位进行贴敷，通过药物对穴位的温热刺激，温阳驱寒，提高机体免疫力，以达到防病治病的目的。同时三九贴可巩固夏日三伏贴“冬病夏治”敷贴效果，对小儿慢性咳嗽、哮喘、鼻炎、虚寒性腹泻、厌食症等呼吸系统及消化系统疾病都有很好的防病治病作用。

赵建伟提醒，家长要注意平时采取措施预防感冒。感冒是一种自愈性疾病，家长要做到不慌不乱，冷静地对症处理，孩子一旦发生发热、咳喘、吐泻和精神不振，应及时到医院就诊。