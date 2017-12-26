十元一盒冒牌保健品  竟成电商高价“爆款”

性保健品因其私密性，在电商平台上卖得红红火火。然而直接关系身体健康的标称“进口”的性保健品或藏巨大风险！

12月23日，警方在广州破获一起利用某电商平台销售假冒国外性保健品的大案，记者跟随警方在现场了解到，在暴利引诱下，宣称“全球购”的商品竟多是国内生产的，成本10元的性药售价高达158元；更让人气愤的是，其中竟然添加对人体有害成份。

破案：

车陂某写字楼藏

售假进口药窝点

12月初，有消费者向本报电话举报，称某电商平台有人销售含违禁成份的进口性药，或给消费者造成“人财”两空的损失。为了调查真伪，记者与举报人一并将线索提供给警方。

据消费者举报，警方经过一周的连续调查，果然确定有人藏身于广州天河区车陂路某写字楼，利用某电商的全球购店销售“假性药”。

12月23日一早，在前期摸排的基础上，警方突击开展现场调查，记者跟随警方来到车陂路某商务大厦5楼，警方在仓库中当场查获加拿大“维马VIMAX”益精男用保健品若干，并控制了2名涉嫌违法的电商负责人，系广东籍的两兄弟。

警方通过排查电商销售记录确认，两人缴纳10万元保证金后，注册了名为“奥亚海外专营店”的某电商全球购店铺销售美国“保罗黑V8”男性保健品、加拿大“维马VIMAX”益精男用保健品均存在恶意添加西地那非等国家明令禁止的成份，属于违法行为。

真相 1

全球购商品多系国内造

记者在现场看见，该网店一共有2个场所，一个是办公场所，用于员工进行图片美化、提供客服等；第二个场所用于仓库发货，货架上摆满了各类商品，上述加拿大“维马VIMAX” 益精男用保健品就存放在该仓库。

据该店负责人华某现场介绍，他们兄弟俩一共经营包括“奥亚海外专营店”“博莱海外专营店”等5家店铺，销售性保健品、食品、母婴用品等各种标称源自海外购的商品。

记者登录该店铺网址却发现，“保罗黑V8”等大部分商品均对外显示从“广州南沙保税区”发货，但据店铺负责人现场介绍，“奥亚海外专营店”的多数商品是由其办公室自行发货。

记者查阅该店铺的消费者评价显示，一条12月20日的消费者留言该店铺销售的产品“没有代购的单子，打开盒子没有说明书”，质疑该店销售的产品系假货。

不过，“奥亚海外专营店”的显要位置挂出了一则说明，回应消费者对该店铺产品包装简陋、没有封口的质疑，称“进口产品很少会有假货……因为生厂商把钱放在产品质量上面而不是包装上面”。

讽刺的是，记者留意到，该电商平台在该店铺在首页显要位置挂出的一则 “消费者告知书”也称，“您购买的境外商品使用的品质、健康、安全、卫生、环保、标识等项目标准与我国内地质量安全标准有所不同，在适用过程中由此可能产生的危害或损失以及其他风险，将由您个人承担。”

真相 2

一盒成本10元售价158元

该店铺页面显示，售价158元的每瓶10粒装的美国“保罗黑V8”销售最为火爆；两盒六瓶售价938元的“保罗黑V8”正参与该电商平台“12·12”、年终大促等促销活动。

“黑V8真的是好卖。”华某介绍，售价158元一瓶的该保健品进价不过十元左右。警方现场登录该店铺后台显示，“美国黑V8”男性保健品有近50页销售记录，涉案金额数十万元。

“保罗黑V8”的产品介绍称，产品成份包括“鹿鞭、牛鞭、海狗鞭、秘鲁玛卡、壮阳果、人参等多种名贵药材”，产品功能介绍为“阳痿早泄；对肾亏、虚汗、前列腺患者均有显著疗效”。

记者留意到，就在今年12月15日，有消费者在该店铺留言，称连续吃了两次后，“完全没效果，鼻塞、头痛/头晕严重，持续两天以上。”但是类似的留言并没有引起该店负责人的重视。华某向警方坦诚，其心里知道“保罗黑V8”有问题，此前虽然有经销商因为产品问题遭到了食药监的打击，但是在暴利之下收不住手。

真相 3

“进口性药”含有违禁成份

其实，“保罗黑V8”的成份还有未标识的成份，即已被警方鉴定属违法添加的西地那非成份。西地那非即万艾可（俗称“伟哥”）的主要成份，主要用于治疗男性勃起功能障碍（ED，也称阳痿），但西地那非属于处方药，须严格在医生指导下服用。

但记者登录该店铺看见，其销售包括美国“保罗黑V8”、加拿大“维马VIMAX”，以及美国“Sugar Cum精液糖果”、德国“益粒可”、俄罗斯“Titan gel泰坦凝胶”、韩国“Kellett Films奇立片”等标称十余个不同国家的各类保健品，其中男性保健品占据大多数。

在店铺页面及产品包装上的众多说明中，一个字没有提该产品是否含有西地那非成份。并且，该店铺公布的“注意事项”给出提示是：该产品药效极其凶猛，请勿过量服用，如果药效太强，可大量饮用白开水解之。

然而今年10月24日，国家食药监总局官网曾专门发文《警惕部分产品非法添加“西地那非”》，明确表示“食品或保健食品等中添加西地那非属违法行为”。

记者了解到，使用西地那非带来的不良反应包括头痛、潮红、消化不良、鼻塞及视觉异常等症状；若与硝酸甘油同时服用，会造成血压叠加下降。因此，在脱离医生指导的情况下使用西地那非，会对服用者的健康和生命安全造成严重威胁。

提醒：

保健品常冒用合法批号 食药监总局网站可鉴别

国家食药监总局称，消费者应该警惕部分产品非法添加“西地那非”。凡已批准注册的保健食品宣传“改善男性性功能”均属虚假宣传。在我国既往注册的保健食品“抗疲劳”和“缓解体力疲劳”功能主要针对体力负荷引起的身体疲劳设置，与壮阳和性保健功能无关。

《食品安全法》第三十八条规定，生产经营的食品中不得添加药品，但是可以添加按照传统既是食品又是中药材的物质。按照传统既是食品又是中药材的物质目录由国务院卫生行政部门会同国务院食品药品监督管理部门制定、公布。西地那非为处方药，在食品或保健食品等特殊食品中添加属于违法行为，必须予以打击。

消费者应提高对此类非法产品的辨识能力，从正规渠道购买保健食品。值得关注的是市场上这类非法产品常常会冒用某些合法注册保健食品的批准文号，消费者可以通过以下两种方式进行简单的识别：一是登录国家食品药品监督管理总局网站“数据查询”栏目查询经过批准注册的保健食品名单；二是认真阅读标签和说明书。如发现食品（含保健食品）有违法违规行为，请拨打12331向当地食品药品监督管理部门举报。

目前，该案仍在侦办中。（记者刘幸、何颖思）