医院开音乐会，“疗效”几何?

抖肩舞、C哩C哩、小提琴、手风琴，当这些音乐舞蹈形式在医院大厅里上演时，患者总能眼前一亮。这些音乐舞蹈，无论是用于舒缓患者焦急等待情绪、增进医患关系，还是用于精神障碍、肿瘤等患者的“音乐治疗”，都别有新意。“音乐+”在深圳公立医院越来越得到重视。

业内人士分析说，传统医疗模式只注重患者身体疾病治疗，而将音乐引入医院，这是体现医院逐渐从人文角度出发注重病人的心理建设，预计未来会有越来越多的医院加入其中。

医院也举行古典音乐会？

前日上午，北大深圳医院门诊大厅外响起欢快美妙的歌声，随后甲乳外科的医护人员和患者一起来了一段活力四射的C哩C哩以及抖肩舞。这种快闪舞蹈打破了等待就诊的沉闷气氛。据介绍，此举在于鼓励乳腺癌患者积极进行治疗和广泛参与社会活动。

“谈到乳腺癌，许多患者都是谈癌色变，不仅身体出现问题，在治疗过程中还会出现诸多心理问题。”北大深圳医院甲乳外科韦伟主任说，“乳腺癌患者自身的情绪和心态也会极大影响治疗效果，积极乐观的心态能够帮助患者接纳疾病对自己影响，配合医生进行治疗并重新建立生活信心。”

而就在不久前，北大深圳医院外科大楼一楼还举行过一场深圳交响乐团演绎的公益音乐会。深沉平静的萨克斯、欢快明朗的手风琴、柔和响亮的小提琴，以多种形式抚慰着患者的心灵。据了解，这是深圳的医疗机构首次在院内面向患者举行的大型公益音乐会。北大深圳医院相关负责人表示，今后将每月至少安排一到两场的音乐会。

在当晚公益音乐会上，人们也看到了态度严谨、工作一丝不苟的医务人员温情的一面。来自该院检验科的副主任技师吴金斌演奏了《女儿情》、《深情海岸》。

该院的肾内科住院病人潘先生已经住院十日了，他说，“能在医院的音乐会听到古典音乐，感觉非常新奇，内心也很舒服宁静”。

音乐能改善医患关系？

将音乐会引入北大深圳医院，是该院康复科主任张新涛的提议。他告诉记者，此次音乐会是音乐康复的一种新尝试，是借助艺术的力量给予患者心灵抚慰、改善就医体验的有益探索。

而记者了解到，越来越多的公立医院逐渐兴起在门诊大厅或住院病房引入音乐表演，这在全国其他城市也屡有出现。“这是医疗机构越来越重视人文关怀的一种体现。对于家属而言，在无助时听音乐，有助于情绪舒缓。而对于医生来说，可以通过音乐方式来放松调整工作节奏。”张新涛说，“以后计划每个月的第一个星期四举办一场形式多样的音乐会。不一定每次都邀请专业的交响乐团，我们也考虑招募有音乐特长的爱心人士，同时也会邀请有音乐特长的住院病友。”

北大深圳医院党委书记王涛表示，悠扬的乐曲能帮助患者舒缓焦虑情绪，增强患者及家属战胜病魔的信心，缓解医务人员的精神压力。“医生与患者之间不应该是金钱关系，也不仅仅是服务与被服务的关系。而应该是同一战壕里的战友，为了攻克疾病而努力。希望音乐作为媒介，加深医患之间的相互认知，让医生与病人回到同一战壕中来。”

此外，该院的康复科已经尝试了多种音乐治疗的方法。张新涛说，例如在手术结束当日，播放平静、舒缓的音乐来缓解疼痛，以及减轻恶心呕吐的反应。“此外，我们还将音乐治疗应用于昏迷中的促醒、脑卒中的精神康复等。音乐要根据患者情况有所选择，例如针对肿瘤患者来说多是播放欢快的音乐，如果是‘梁祝’就不行了。”张新涛说。

不同患者需要不同的音乐形式

其实自古以来，中西方均有以音乐来祛病强身的传统。音乐治疗是集音乐、医学和心理学等多学科为一体的交叉学科，音乐治疗师至少要能熟练演奏一到两种伴奏型乐器比如钢琴、吉他等。

在深圳，部分医院也提供音乐治疗，多集中在精神障碍、术后镇痛、肿瘤康复等领域。刘志斌从事音乐治疗已9年了，从小学习钢琴、声乐的他在大学时选择了音乐治疗专业，目前在深圳康宁医院从事成年精神疾病患者的康复工作。目前，他也担任广州音乐治疗协会深圳分会的秘书长。据他介绍，目前深圳约有四五十名音乐治疗师，约三分之一选择在深圳医疗机构工作，多集中在各级妇幼保健院或综合医院的康复科。

在康宁医院的音乐治疗室里有钢琴、吉他、手风琴、笛子、尤克里里、沙锤、撞铃、无忧鼓数百种难易程度不同的乐器。“音乐治疗不同于音乐欣赏。需要配合药物治疗的前提下，根据患者情况设计有目标性的治疗方案，并根据执行效果来评估。”刘志斌说：“通常是两人合作，一人治疗一人记录，需要进行录像，记录微笑指数和握手次数。”

“你的名字叫什么，请你现在告诉我……”刘志斌弹着吉他唱着歌，跟随节奏引导患者讲出自己的名字。他说，音乐治疗需选择适合患者的音乐。比如有些老年精神障碍患者喜欢的是“东方红”，而给他放爵士乐起到的康复效果就非常小。“初次见面，音乐沟通是最快的。精神疾病患者往往不相信别人，总觉得他人以异样眼光看自己。而不需要言语，音乐就可以消除沟通障碍。”刘志斌告诉记者，对于许多精神疾病患者来说，关键是让他们通过音乐产生安全感，从而找到内心。

他举例说，有一名躁狂症患者只是普通职员，但总觉得自己有别墅和田地，且整夜不睡觉，如果通过谈话根本无法沟通，“在治疗时，我就会通过音乐剧、跳舞等形式让他进行角色转换，回到当下。”刘志斌说，需要帮助他们意识到自身内心问题所在，找到康复目标。“知道自己的角色，然后坚持服药定期复诊，就基本上不会发病。”刘志斌说。

“对于老年痴呆患者，可使用身体打击乐，跟着鼓点抬腿，以锻炼身体机能。”刘志斌说。

音乐治疗前景如何？

“传统的医疗模式重点关注在患者的疾病治疗这一块，往往忽略对病人心理等方面的重视。”据北大深圳医院甲乳外科何劲松博士介绍，“新的乳腺癌全程全方位医疗照护理念提倡医护人员面对的是人，不但提倡全程管理，更要从人文角度关注乳腺癌患者的心理健康。”

“有研究表明不仅是乳腺恶性肿瘤，类似乳腺增生这样的良性疾病，均与抑郁、焦虑等不良情绪有关。”何劲松说，“虽然罹患癌症的事实无法改变，但医师可以通过积极恰当的态度取得患者信任。”

“目前普遍的印象是医生主要解决身体疾病的问题。但身体疾病往往伴随着情绪问题且相互影响。”刘志斌也这样告诉记者，因此音乐治疗起到的作用越来越被医疗机构重视。

刘志斌告诉记者，目前自己打算筹建社区音乐治疗机构，以帮助回归到社区的精神疾病患者适应日常生活。（记者鲍文娟）