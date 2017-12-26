远离止痛药 专家教你跳出痛经三大误区

提起痛经，很多女性都有刻骨铭心的经历。痛经的时候下腹坠胀疼痛，整个过程简直就是一种煎熬，很多人会选择服用止痛药，也有相当一部分女性直接忽视了痛经的严重性，从而导致一些妇科类的后遗症。其实，痛经这个问题很复杂，痛只是症状，找到背后的原因才能治本。

很多女孩子都有痛经的毛病，只是有的人痛得轻，有的人痛得重。那么到底什么是痛经？从专业角度讲，女性经行前后或经行期间反复出现周期性下腹疼痛，或伴腰酸腰痛等症，影响工作和生活质量者，称为“痛经”。该病相当于西医学“痛经”及“子宫内膜异位症”、“子宫腺肌病”等所致的经行腹痛。

痛经有“原发性痛经”和“继发性痛经”之分，前者无生殖器官器质性病变，又称“功能性痛经”，后者为生殖器官器质性病变所致，如子宫内膜异位症、子宫腺肌病、盆腔炎等。中医学所论述的痛经，包括西医学的原发性痛经和继发性痛经。

如何判断自己是否属于痛经患者？专家表示，痛经的临床特征是下腹疼痛伴随月经周期反复发作。疼痛时间多在经前7 天内或经行1－2天内或整个经期。疼痛程度也因人而异，严重的痛经可能会影响工作及生活质量，更甚者可能导致昏厥。疼痛可能波及腰骶、肛门、阴道、大腿内侧，伴随着面色苍白、冷汗淋漓、恶心呕吐、腹泻或乳房胀痛、胸胁胀满、周身困倦、头晕头痛等。膜样痛经者经血中有大块子宫内膜，排出前腹痛加重，排出后腹痛减轻。

原发性痛经通常在月经初潮时或初潮半年至一年后发生，此后随着月经周期而发作，此类痛经的患者以15-25岁之间为主。继发性痛经则多于初潮数年之后发病。

认识一下痛经的三大误区

1.痛经等于着凉

由于很多女性平时喜欢吃生冷食物，天冷时也不太注重保暖，就认为痛经是因为着凉，喝点红糖水或者敷个暖宝宝就能扛过去。其实从中医角度来看，除了着凉寒凝血瘀外，气滞血瘀也是痛经的常见证候之一，要通过疏肝理气、活血化瘀的方法进行改善。因此，对于痛经的判断，不可一概而论。

2.痛经会自动痊愈

许多女性青春期发生原发性痛经，结婚分娩后自然好转。事实上，原发性痛经没有器质性病变，大部分人确实会在分娩后发生好转或消失。但继发性痛经发生在生殖器官发生器质性病变后，且正在呈现年轻化趋势。如果不积极医治，痛经会渐进性加重，甚至引发婚后不孕。

3.一味靠止痛剂止疼

无论哪种痛经，都应该在医生指导下用药。特别是继发性痛经，如果不积极治疗，疼痛程度会逐渐加重。对于继发性痛经的治疗，要注重器质性疾病的治疗，不能一味地止痛，止痛只是治标之法。也可能在用药种类、剂量上有很大的差别，不能一概而论。

继发性痛经应该积极治疗

患者小茹26岁开始出现痛经，刚开始每次月经第一天疼痛，尚能忍受，患者本人未引起注意。有时疼痛较重就吃一点止痛片，一直没有到医院检查。

近一年来她的痛经症状逐渐加重，整个月经期都难以忍受，止痛药也无法缓解。半年前体检发现，小茹左侧卵巢有一个直径4公分大小的囊肿，医生建议手术治疗。但小茹由于工作忙碌，想缓一阵子。不久之后的一天，她下腹突然疼痛剧烈、晕厥，被同事送到医院就诊。

检查发现，小茹左侧卵巢巧克力囊肿破裂。专家解释说，正常情况下，子宫内膜在子宫腔内每个月受到卵巢激素的调控，不断增厚，增厚到一定程度就出现周期性剥脱从而形成月经。小茹因为患子宫内膜异位症，本来应该在子宫内的内膜离开了子宫腔的“家”，跑到卵巢进而形成囊肿。由于没有及时手术治疗，囊肿已经长到成人拳头大。

小茹这次发病，是由于囊肿破裂，破裂后的囊液洒满整个盆腹腔，并且有大量内出血。如不马上手术，患者会有生命危险。于是专家紧急为小茹施行了手术，清理腹腔并剔除囊肿。由于抢救及时，小茹没有生命危险，但由于拖延太久，囊液中活性的容易种植的内膜细胞有可能发生播散种植生长，这意味着复发的几率大大增加，必须定期复查。

痛到“生不如死”须警惕子宫腺肌病

如果痛经越来越重，一定要提高警惕，也有可能是生殖器官器质性病变，如：子宫腺肌病、子宫内膜异位症等病症。

以子宫腺肌病为例,该病主要引起渐进性加重的痛经、慢性盆腔疼痛、月经改变等症状，严重影响患者生活质量。多见于年龄在30－50岁的多产妇女，多次妊娠及分娩、人工流产、慢性子宫内膜炎等造成子宫内膜基底层损伤，都与子宫腺肌病的发病密切相关。近年发病率有明显增高的趋势。

迄今为止，对子宫腺肌病的病因和发病机制尚缺乏清楚的了解，因此治疗效果很局限，难以根治，复发率高。专家表示，目前除子宫切除术外，尚无根治的方法。不过中医中药在缓解症状、缩小病灶、提高生活质量等方面有明显作用，已得到国内外的公认，因此使用我国中医药资源治疗子宫腺肌病，有现实意义及临床应用前景。

中医治痛经既治标也治本

专家表示，痛经的治疗原则是以调理冲任气血为主。治疗分两步，经期重在调血止痛以治标，及时缓解疼痛，平时辨证求因而治本。对于子宫发育不良、畸形或位置过度倾曲者，则要根据不同情况，选择最佳治疗方案。

⑴ 寒凝血瘀证

主要证候：经前数日或经期下腹冷痛或绞痛，按之痛甚，得热痛减，甚或手足不温，月经量少，色黯，有血块，舌质黯，苔白腻，脉沉紧或沉弦。

治法：温经散寒，祛瘀止痛。

⑵ 气滞血瘀证

主要证候：经前数日或经期下腹胀痛，拒按；伴胸胁、乳房胀痛，月经量少，或经行不畅，经色紫黯，有血块，舌质紫黯，脉弦。

治法：行气化瘀止痛 。

⑶ 湿热蕴结证

主要证候：经前数日或经期下腹灼痛，拒按，有灼热感，或伴腰骶疼痛，低热起伏，月经色黯，质稠有块；平时带下量多，色黄，质稠，有味，舌红，苔黄腻，脉弦数。

治法：清热除湿，化瘀止痛。

⑷ 阳虚内寒证

主要证候：经期或经后小腹冷痛，喜按，得热则舒，月经量少，色淡黯，腰膝酸冷，小便清长，舌淡黯，苔白润，脉沉。

治法：温经暖宫止痛。

生活小贴士：

1.注意经前、经期保暖防寒，不贪生冷瓜果，不冒雨涉水；不久居潮湿之地；经前经期不得游泳。

2.忌抑郁、烦躁，注意心理健康，保持心情舒畅。

3.经期不宜用滋腻或寒凉药物，以免滞血。

4.消除经血逆流入盆腔的因素，及时治疗先天性处女膜闭锁、阴道横膈或疤痕狭窄、宫颈粘连等阻碍经血外流的疾病，经期避免剧烈运动。

5.防止医源性子宫内膜种植，经期或刮宫术后不作盆腔检查，确有必要时，动作宜轻；取放宫内节育器、输卵管通畅性检查、宫颈电灼或冷冻、激光治疗等，应在月经干净后3~7日内进行。

6.经期绝对禁止性生活，以免发生盆腔炎或子宫内膜异位症。

7.加强体育锻炼，增强体质。（彭小菲）