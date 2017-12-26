有一种嗓子疼会要人命

感冒或者着急上火后嗓子会疼痛，出现“咽喉痛”时，大多数人想到的就是感冒，一般都会到药店里买点感冒药吃吃，自己对付着就过去了。张大哥就这样对付了一回，本来以为只是普通的喉咙发炎，没想到差点要了他的命。

谈起喉咙发炎这件事情，张大哥想想都后怕：先是嗓子疼痛，接着出现了喘不过气的症状，嗓子发憋，说话含糊不清，好像嘴里面含着东西一样，感觉自己的喉咙像被堵住了，有窒息的感觉，而且越来越厉害，赶紧到医院耳鼻喉科看病。

医生立即为他进行了检查。在喉镜下看到，本应如小叶片一样薄薄的会厌，由于发炎已肿胀成核桃大小的球形，紧紧地堵塞着气道，确诊为急性会厌炎。由于病情发展迅速，还未来得及治疗，他已经出现口唇青紫，生命危在旦夕。医生凭着丰富的临床经验，为他施行了紧急气管切开术，才保住了他的性命。

会厌，气管与食管“十字路口”的指挥官

会厌是喉的软骨之一，呈叶片状，当我们吞咽食物时，会厌软骨盖住气管，食物进入食管，防止进入气管引起呛咳。在气管与食管的“十字路口”，会厌指挥二者各行其是，倘若这个“指挥官”发生意外（如急性炎症），患者将出现许多意想不到的麻烦，甚至危及生命。

急性会厌炎，十分“凶险”的疾病

急性会厌炎又称声门上喉炎，是一种特殊的、主要累及喉部声门上区的会厌及其周围组织(包括会厌谷、杓会厌襞等)的急性炎症病变，以会厌高度水肿为主要特征。感染为此病最常见的病因。急性会厌炎全年均可发病，以冬季高发。急性会厌炎起病急骤，病人发热畏寒，体温可高达39℃，病人讲话含混不清，犹如口中含物，咽喉灼痛，吞咽不利。

急性会厌炎病情进展迅速，多数病人经及时治疗可获得痊愈，少数病人病情凶险，很快窒息，死亡率较高，急性会厌炎之所以凶险，是因为会厌黏膜下组织疏松，极易水肿，可在发病最初几小时内肿大至正常会厌的数倍，以至堵住声门，造成喉梗阻、窒息。

喉镜检查可见会厌舌面充血、肿胀如半球状，甚或有脓点。不及时抢救，确会死亡。许多患者要进行气管切开术缓解窒息，表明病势相当凶险。

急性会厌炎和普通咽喉肿痛有区别

在很多人看来，咽喉肿痛那是常有的事，那么，普通的咽喉肿痛和急性会厌炎，患者在症状上有何不一样？和普通的咽喉肿痛相比，患上急性会厌炎的患者咽喉疼痛感十分剧烈，到了难以忍受的地步，更为严重的是，嗓子发憋，说话含糊不清，好像嘴里面含着东西一样，出现喘不过气的症状，吞咽和呼吸都很困难。

治疗急性会厌炎一定要早

治疗急性会厌炎要早发现早用药，及时应用足量抗生素，以保持呼吸通畅。如发生喉水肿，对呼吸道的通畅威胁很大，可用激素消肿，要大剂量应用激素，因为激素同时有非特异性抗炎、抗过敏、抗休克等作用，因此激素与抗生素联合应用可获得良好的效果。进食困难应静脉补液，可辅以钙剂、抗过敏药物，注意水、电解质平衡。如果局部有脓肿形成应切开排脓，有利于迅速控制感染。治疗急性会厌炎时要特别重视解除呼吸困难，及时输氧或随时准备做紧急气管切开，以免发生窒息。

为了预防急性会厌炎的发生，平时应加强锻炼，增强机体抵抗力，及时治疗邻近器官的急性炎症，防止感染蔓延。平时应戒烟酒，忌食辛辣刺激食物，保持口腔卫生。（刘江峰）