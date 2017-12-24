角膜损伤修复或有新材料

日前，浙江大学医学院附属第二医院眼科中心姚克教授团队，开展关于严重角膜上皮损伤修复及其机制的深入研究，构建温敏壳聚糖水凝胶，促进角膜上皮再生，为角膜损伤的治疗探索了一种新方法。该研究成果不久前发表在材料系高水平期刊《生物材料学报》上。

角膜病是一大致盲眼病，在临床上也较为常见。患者多表现为疼痛、畏光、流泪、异物感、眼睑痉挛等刺激症状，严重影响日常生活。以往角膜损伤后通常给予患者含生长因子的滴眼液促进上皮生长，但是因为滴眼液易流失，生长因子在眼表维持的时间不够，往往导致治疗效果差，修复时间长。

姚克团队的研究首次构建温度敏感的壳聚糖/明胶材料复合基质细胞衍生因子SDF-1a，将其当作眼药水滴在严重碱烧伤大鼠的角膜上。该生物材料性质黏稠，对角膜具有保护作用，十分钟后就会凝固，在大鼠角膜上形成一层类似保护膜样的凝胶状，聚集角膜中的干细胞迁移至损伤部位，从而促进角膜上皮的再生。该研究成果具有极高的临床转化可能，为临床角膜损伤的治疗探索了新的方法。（通讯员方序 鲁青 特约记者陆桂芳）