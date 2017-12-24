编码变异捕获红斑狼疮易感证据

近日，国际风湿病学顶级期刊《风湿病学年鉴》在线发表了由复旦大学附属华山医院、中日友好医院、安徽医科大学等牵头，北京协和医院、北京大学人民医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、中山大学附属第一医院等共同参与完成的我国首项系统性红斑狼疮（SLE）全基因组编码变异研究。该研究首次利用定制外显子芯片，对中国汉族人群5004例系统性红斑狼疮患者和8179例健康个体进行大规模的编码变异筛查，对照研究发现了4个全新的系统性红斑狼疮易感基因或位点，同时发现了3个可能与疾病发病风险直接相关的编码变异。

系统性红斑狼疮是一种自身免疫性疾病，由多个易感基因参与，好发于育龄期女性，可引起患者多系统、多器官受累，严重者可危及生命。我国患者人数高达数百万，是广受关注的疾病。

目前，世界范围内通过全基因组关联分析研究（GWAS）已经鉴定出90多个系统性红斑狼疮易感位点，但仍无法全面阐释该病发病过程与机制，因为GWAS发现的疾病易感位点大部分位于基因组非编码区内，提供的发病机制“直接线索”较为有限，未被发现的编码变异是复杂疾病“遗传性缺失”的原因所在。本研究并列通讯作者中日友好医院崔勇教授表示，基于外显子芯片的全基因组编码变异研究正是为了解决这一问题而出现的研究策略和技术路线，可用于发现与疾病发病风险直接相关的编码变异，有望成为将来直接临床治疗可用的精准靶点或标志物。

该研究牵头人、复旦大学附属华山医院张学军教授表示，遗传学研究是精准医学的重要基础，研究的开展得益于长期建立的系统性红斑狼疮大型队列研究，可建立系统性红斑狼疮临床表型与遗传学发病机制之间的深入联系，有助于开发新型防治方案，推动这一疾病基础研究和临床应用水平的提升。（仇玉青 闻雷雷）