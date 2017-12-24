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东北大米为啥好吃？根本差别是因为它

2017年12月24日09:15 来源：人民网-健康时报

　　经常能听到在南方待过或者去旅游的朋友回来抱怨，南方的大米饭不如东北的米好吃。为什么南北方的大米口感有这么大的差别呢?

　　籼米颗粒修长，常指南方米，粳米短而圆，多指东北大米，东北米和南方米的根本差别是在直链淀粉和支链淀粉的含量上。东北米里支链淀粉居高，而南方的大米中直链淀粉多。简单地来说，如果直链淀粉含量高，口感偏硬，而如果支链淀粉含量高，则口感偏黏。

　　这两种米中淀粉结构的不同，可能与气温和地域也有相关。我国地域广阔，南北方气候差异大，北方秋季光照充分、昼夜温差大，稻米中直链淀粉含量低、质软、口感好。

　　相反，南方是在高温、昼夜温差小的环境下种植的水稻，稻米中直链淀粉含量高、质硬、口感相对就差。而且，晚稻要比早稻的蛋白质含量略低一点。

　　当然，东北米和南方米在营养学上也是各有千秋。一般来说，籼米的蛋白质含量较粳米要高约2%，尼克酸含量也比粳米要高一些。

　　籼米黏性较差，煮熟之后米粒颗颗松散，适合用来制作炒饭。用它煮饭的时候，要适当多加点水，比较“出饭”。粳米黏性适中，适合用来煮饭或煮粥，吃水比较少，“不出饭”。东北米容易消化吸收，适合消化不良的人群。但是同时它的血糖反应要高一些，升糖速度快，糖尿病人要适量。而南方的大米，消化慢，升糖也慢，相对糖尿病人更有利于调节血糖。（营养师 苏 娟）

(责编：高奕楠、赵娟)


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