肠息肉、胆囊息肉、鼻息肉…哪些息肉需要切？

又到年底体检季，可一些人拿到体检报告后，被报告显示的身体某个部位的小息肉而弄得十分焦虑。有些息肉，可能就是肿瘤的前期征兆，也有些可能是良性的，不用过多在意。那么哪些需要提高警惕，该如何治疗呢?

肠息肉：越早切除越好

案例：李先生48岁，前不久因时而腹泻，时而便秘，就到医院做了个肠镜检查，结果显示有一个7毫米的息肉，医生建议可在内镜下切除。这让李先生很纠结，息肉一定要手术切除吗?不切会癌变吗?

专家解析：

肠息肉就是肠道黏膜上所有隆起性的病变，并不是所有的肠息肉都会发生癌变。一般而言，肠息肉分为非肿瘤性息肉和腺瘤性息肉两类。非腺瘤性息肉如炎症性息肉、增生性息肉等，与肠癌的发病关系不大。而腺瘤性息肉是公认的癌前病变，有研究表明，95%以上的结肠癌来自结肠腺瘤，相当于一个“定时炸弹”。当然，腺瘤性息肉是否癌变还与患者年龄，息肉数量、大小有关。

一般来说，单个、两个息肉癌变概率不高，但数量越多，癌变机会越高;息肉越大癌变率也越高。1厘米以下的息肉癌变率为1%~3%;1厘米~2厘米的息肉，癌变率为20%;2厘米以上的息肉癌变率则为50%。

但是，多数肠息肉患者没有临床症状，只有很少一部分会出现便血、黏液便、腹痛、大便次数增多、便秘、肠套叠甚至肠梗阻等异常。因此，一旦出现上述症状就应立即到医院做肠镜检查。如果发现肠息肉，可通过内镜切除，再送病理检查，明确治疗。此外，因肠息肉易复发，一定要定期复查。平时多食用蔬菜水果，远离烟酒。对于有家族史的人群，应该2年至3年进行一次肠镜检查。

声带息肉：声音嘶哑或是信号

案例：41岁的秦女士是一位小学老师，日前，她突然出现声音嘶哑，想到可能是用嗓过度，就没引起重视，可一个星期过去了，声音嘶哑的情况并没得到好转，到医院一检查，才发现声带处长了一个息肉。

专家解析：

声带息肉在临床上比较常见，病因尚不十分清楚，可能与长期发声不当、长期不良刺激或慢性炎症有关。主要表现为声嘶，嘶哑程度因息肉大小和部位不同而异，轻者仅有轻微声音改变，重者嘶哑明显甚至发声困难。

声带息肉不仅可影响正常生活和工作，若息肉较大阻塞喉腔，可引起呼吸困难。声带息肉的致命杀伤力在于突发癌变。

但很多息肉在癌变后，患者并没有很强的不适感，息肉就不知不觉发展，不知不觉癌变。因此，一旦出现声音嘶哑、喉部异物感、咽喉干痒疼痛，建议立即到医院做纤维喉镜明确诊断，必要时也可在医生建议下做手术摘除。

胆囊息肉：符合指征要手术

案例：最近，陈女士在单位安排的每年一次体检时发现了胆囊里有一个0.4×0.6厘米大小的息肉，而且报告单上还显示：壁欠光滑。她听身边的人说胆囊息肉可能会癌变，一时慌了神，全家人也都非常担心她。

专家解析：

胆囊息肉是胆囊壁向腔内呈息肉样突起的一类病变的总称，包括肿瘤性息肉和非肿瘤性息肉，一般症状轻微，甚至无症状。目前胆囊息肉的病因尚不清楚，长期饮酒，高脂饮食，不吃早餐、压力大、熬夜及生活不规律者，容易得胆囊息肉。胆囊息肉以良性息肉更为多见，但也要预防癌变。

一旦发现就要定期复查，如果符合以下手术指征，建议尽早手术治疗。如胆囊单发息肉直径超过1厘米以上，蒂粗大者，尤其是基底宽，位于胆囊颈部，年龄超过50岁;胆囊多发息肉合并胆囊结石且有症状;胆囊息肉直径小于5毫米，无症状，要每3~6个月随访，迅速增大或症状明显等。

鼻息肉：久治不愈可诱发并发症

案例：近段时间，小王一直以为自己是过敏性鼻炎引起的鼻塞症状越来越加重了，本想到医院去开点药，谁知道通过鼻内镜检查，医生发现他鼻部竟然有个息肉，建议尽早手术治疗，避免耽误病情治疗。

专家解析：

鼻息肉常出现在上颌窦、筛窦、中鼻道、中鼻甲等处，是一种良性小肿瘤。鼻息肉患者常有鼻塞感，如果息肉持续长大，鼻塞感会加重。

如果息肉阻塞咽鼓管，可能会导致患者耳鸣，听力减退，还可引起打鼾、鼻窦炎、慢性咽炎等耳鼻咽喉并发症，更致命的是可引发癌变。因此，一旦出现鼻塞感加重症状，建议到医院做鼻窥镜检查。如果确诊是鼻息肉，应在医生指导下积极治疗。

在治疗上，如果息肉患者病情不重，可用皮质激素喷鼻剂喷鼻，并持续观察;如果息肉较大、症状较重，则要手术治疗，并在术后做活检明确诊断。

宫颈息肉：治疗不及时可影响怀孕

案例：陈女士今年40岁，上个星期拿到了单位的体检报告单。报告显示有宫颈息肉，医生建议到门诊做进一步检查。这让她非常担心，宫颈息肉这个病需要怎么治疗呢?宫颈息肉会不会演变成宫颈癌呢?

专家解析：

宫颈息肉是慢性宫颈炎长期刺激的结果，大多为良性，无明显症状，少部分患者会有与月经类似的出血症状。因宫颈息肉会产生有炎性刺激的分泌物，所以会破坏阴道生理环境，降低精子活力，息肉也会形成黏液栓，阻碍部分精液进入子宫，影响受孕。如果在孕期发现宫颈息肉，息肉会慢慢长大出血，影响孕期健康。

因此，女性应定期做妇科检查，一旦发现有宫颈息肉，应尽早治疗。若息肉较小时，可先药物消炎。如果超过黄豆粒大小，可微创手术切除。术后应进行病理检查，确诊息肉性质。若病理检查有恶变，要进一步治疗。若无恶变，因宫颈息肉易复发，术后也要定期复查。

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段 华 首都医科大学附属北京妇产医院妇科微创中心主任

黄 健 中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任医师

金震东 上海长海医院消化内科主任医师、消化内镜中心副主任

任 旭 黑龙江省医院消化病院消化内科主任医师

许 林 江苏省肿瘤医院胸科主任、主任医师

国之名医·优秀风范

胡建昆 四川大学华西医院胃肠外科副主任、胃癌研究室主任

周平红 复旦大学中山医院内镜中心主任

金震东 上海长海医院消化内科主任医师、消化内镜中心副主任

许传亮 第二军医大学附属长海医院泌尿外科主任医师

智发朝 南方医科大学南方医院消化内科主任医师

国之名医·青年新锐

梁 霄 浙江大学附属邵逸夫医院肝胆胰外科主任医师

张 骞 北京大学第一医院泌尿外科主任医师 （特约记者 程风敏 熊志翔）